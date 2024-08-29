Apple iOS 18.1 bringt eine praktische KI-Funktion für Fotos mit

Apple wird die Apple Intelligence nicht mit iOS 18 einführen, sie kommt erst mit iOS 18.1 als Beta und die finale Version wohl erst Anfang 2025 mit iOS 18.4. Derzeit wird iOS 18.1 als Developer Beta getestet (die Public Beta kommt vermutlich erst im September zu uns) und Apple fügt die neuen KI-Funktionen nach und nach hinzu.

Diese Woche gab es die dritte Developer Beta von iOS 18.1, womit Ende Oktober als finale Version zu rechnen ist, und diese bringt eine neue Funktion namens „Clean Up“ mit. In der Schweiz (dt. Produktseite fehlt) nennt sich das „Bereinigen Tool“.

Mit dem Bereinigen Tool in der Fotos App entfernst du einfach das, was dich an deinen Fotos stört. Um deine Aufnahme zu perfektionieren, identifiziert Apple Intelligence Hintergrund­objekte, die du mit einem Fingertipp entfernen kannst – ohne das eigentliche Motiv zu verändern.

Kennt man so von anderen Smartphone, bei Google gibt es das zum Beispiel schon länger. Man wählt zum Beispiel eine Person im Hintergrund aus, die einen auf der Aufnahme stört, und diese wird entfernt. Und die KI füllt dann diese Lücke aus.

Das ist für mich eine der besseren, wenn nicht sogar die praktischste Funktion der Apple Intelligence. Es ist übrigens weiterhin unklar, ob die Apple Intelligence mit iOS 18.1 im Herbst als Beta in der EU startet, in der Beta kann man es bereits aktivieren.