Mit Rabattaktion: Free Now integriert das Deutschlandticket in seine App

Free Now bietet ab dem 1. Mai 2023 als erste überregionale private Mobilitätsplattform das Deutschlandticket in der eigenen App an.

Neben Taxis, Mietwagen mit Chauffeur, E-Rollern, E-Bikes, E-Mopeds und Carsharing können Nutzer mit dem Deutschlandticket nun auch alle öffentlichen Nah- und Regionalverkehrsmittel in ganz Deutschland nutzen.

Mit dieser Erweiterung bietet Free Now alle Verkehrsmittel aus einer Hand. Das Deutschlandticket ist für 49 Euro pro Monat im Abo erhältlich und monatlich kündbar. Der Verkauf erfolgt direkt über die Free-Now -App.

Um das Deutschlandticket für Neu- und Bestandskunden attraktiver zu machen, wird es mit weiteren Vergünstigungen bei der Nutzung des Angebots in der App kombiniert.

Neukunden erhalten zweimal 50 Prozent Rabatt (max. zehn Euro pro Fahrt) und Bestandskunden zweimal 20 Prozent Rabatt (max. fünf Euro pro Fahrt) auf alle vor Ort verfügbaren Mobilitätsangebote.

play.google.com

apps.apple.com

-->