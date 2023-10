Mitsubishi investiert in die Elektromobilität

Die Mitsubishi Motors Corporation (MMC) investiert bis zu 200 Millionen Euro in Ampere, ein Unternehmen der Renault-Gruppe, das auf die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und Software spezialisiert ist.

Diese Investition ist Teil des mittelfristigen Managementplans von Mitsubishi Motors, der die Zusammenarbeit mit Allianzmitgliedern vorsieht, um Elektrofahrzeuge zu fördern und den Übergang zur Elektromobilität zu beschleunigen.

Mitsubishi will nach eigenen Angaben sein Angebot an Elektrofahrzeugen erweitern und plant, in Zusammenarbeit mit Ampere ein Elektrofahrzeug auf OEM-Basis auf den europäischen Markt zu bringen.

Bereits 2022 hatte die Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz ihre Roadmap bis 2030 angekündigt. Insgesamt wollen die Partner bis dahin 5 Elektroplattformen entwickeln. Die Mitsubishi Motors Corporation ist der älteste Automobil-Serienhersteller Japans.

