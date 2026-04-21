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Nintendo Switch 2: Neues Splatoon-Spiel hat ein offizielles Datum

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Es hat sich bereits angedeutet und viele haben es sich schon gedacht, jetzt ist es aber offiziell, das neue Splatoon Raiders erscheint im Sommer exklusiv für die Nintendo Switch 2. Um genau zu sein am 23. Juli 2026, so Nintendo heute.

Das neue Abenteuer der Reihe geht die Sache anders an und ist ein reines Spiel für Einzelspieler, womit ich bei Splatoon nicht gerechnet hätte. Es gab zwar immer ein Singleplayer-Erlebnis, aber die Stärke von Splatoon ist doch der Multiplayer.

Ich war mal ein sehr großer Fan von Splatoon 2 für eine Weile und habe sehr viele Stunden in das Spiel gesteckt, Splatoon 3 reizte mich dann aber nicht mehr so sehr, da mit die Zeit für Multiplayer fehlte. Mal schauen, ob Raiders überzeugen kann.

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