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Zalando Plus integriert Wolt+ als neuen Bonus

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Das Unternehmen Zalando erweitert sein Bonusprogramm und integriert Wolt+ als neuen Vorteil für Plus-Mitglieder in mehreren europäischen Märkten.

Ab sofort erhalten Mitglieder von Zalando Plus in acht Ländern, darunter Deutschland und Österreich, kostenlosen Zugang zum Lieferdienst-Abo Wolt+.

Laut Unternehmensangaben entfallen damit Liefergebühren bei zahlreichen Restaurants, Lebensmittelgeschäften und lokalen Händlern.

Zalando bezeichnet die Kooperation als strategischen Schritt, da erstmals ein externer Bonus außerhalb der eigenen Plattform integriert wird. Ziel sei es, die Relevanz des Programms im Alltag zu erhöhen.

Zalando Plus zählt derzeit knapp 17 Millionen Mitglieder in 17 Ländern und trug im vierten Quartal 2025 laut Unternehmen fast die Hälfte zum Bruttowarenvolumen bei.

Zalando Plus wächst mit externen Partnerangeboten

Auch Wolt meldet Wachstum: Das Abo Wolt+ überschritt im Januar 2026 die Marke von 3 Millionen Nutzern. Seit dem Start 2021 hätten Kunden laut Anbieter mehr als 600 Millionen Euro an Liefergebühren eingespart.

So funktioniert der neue Vorteil:

  • Verfügbarkeit in acht europäischen Märkten
  • Kostenloser Zugang zu Wolt+ für Plus-Mitglieder
  • Nutzungsdauer je nach Mitgliedsstufe
  • Aktivierung über App oder Website

Mitglieder in den Stufen Shine, Star und Superstar erhalten den Zugang für vier, sechs oder zwölf Monate.

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