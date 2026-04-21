Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat ein Datum (und viele Leaks)

Ubisoft hat uns diese Woche das Datum für die Ankündigung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced verraten und dabei den Witz gemacht, dass es eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse ist. Begleitet von vielen weiteren Leaks.

Im Netz tauchen gerade jede Stunde neue Bilder und mittlerweile auch schon das erste Bewegtbild des Remakes auf. Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass die Leaks zum Marketing gehören, aber sowas wird man offiziell niemals sagen.

First look at Assassins Creed Black Flag Resynced gameplay. Reveal showcase coming this Thursday.pic.twitter.com/J7RNOA81JC — KAMI (@Okami13_) April 21, 2026

Achja, das Datum, am 23. April um 18 Uhr gibt es die Details zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced und dann werden auch erste Eindrücke von Medien online gehen, die sich das Spiel vorab anschauen konnten (wie viel ist aber unklar).

Und wann erscheint das Spiel? Das ist auch schon bekannt, denn der 9. Juli 2026 machte bereits die Runde. Ubisoft plant also einen großen Sommer-Blockbuster und geht GTA 6 aus dem Weg. Ich freue mich auf das Spiel, denn es gilt als eines der besten Assassin’s Creed und ich habe das Original tatsächlich nie gespielt.