Gaming

Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat ein Datum (und viele Leaks)

Autor-Bild
Von
Google News
|

Ubisoft hat uns diese Woche das Datum für die Ankündigung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced verraten und dabei den Witz gemacht, dass es eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse ist. Begleitet von vielen weiteren Leaks.

Im Netz tauchen gerade jede Stunde neue Bilder und mittlerweile auch schon das erste Bewegtbild des Remakes auf. Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass die Leaks zum Marketing gehören, aber sowas wird man offiziell niemals sagen.

Achja, das Datum, am 23. April um 18 Uhr gibt es die Details zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced und dann werden auch erste Eindrücke von Medien online gehen, die sich das Spiel vorab anschauen konnten (wie viel ist aber unklar).

Und wann erscheint das Spiel? Das ist auch schon bekannt, denn der 9. Juli 2026 machte bereits die Runde. Ubisoft plant also einen großen Sommer-Blockbuster und geht GTA 6 aus dem Weg. Ich freue mich auf das Spiel, denn es gilt als eines der besten Assassin’s Creed und ich habe das Original tatsächlich nie gespielt.

Splinter Cell Remake Header

Splinter Cell: Ubisoft plant Remake für 2027

Splinter Cell bekommt ein Remake, das ist seit Jahren offiziell, aber seit Jahren schweigt Ubisoft auch dazu. Letzten Sommer gab…

20. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat ein Datum (und viele Leaks)
Weitere Neuigkeiten
SumUp greift große Ketten mit Treueprogramm frontal an
in Fintech
Google-Pixel-Bootloop: Seit März-Update keine Lösung in Sicht
in Firmware und Updates
Mehr Reichweite, mehr Modelle: Elektroautos werden jetzt massentauglich – sagen die Hersteller
in News
Google Maps Logo 2024 Header
Google räumt bei Maps auf
in Dienste
Volkswagen zeigt ein ungewöhnliches Elektroauto
in Mobilität
Congstar
congstar senkt Preise für Zuhause-Tarife
in Provider
Das Fitbit Air hat einen Preis und ein Datum
in Wearables
OnePlus will das Ende in Deutschland noch nicht final bestätigen
in Smartphones
Smart 5 Brabus Heck
Der elektrische Neustart von Smart ist gescheitert
in Mobilität
Überraschung: Apple bekommt einen neuen Chef
in Marktgeschehen