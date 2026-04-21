Samsung Galaxy S27 Ultra soll großes Akku-Upgrade bekommen

Die Silizium-Kohlenstoff-Akkus sind einigen mittlerweile sicher ein Begriff, da sie in den letzten Jahren vor allem in den Flaggschiffen aus China genutzt wurden und wir immer größere Akkus gesehen haben. Durch diesen Schritt ist eine deutlich höhere Energiedichte möglich, was am Ende für eine bessere Akkulaufzeit sorgt.

Doch vor allem die großen Marken wie Samsung und Apple weigerten sich bisher, da diese Technologie auch Risiken birgt und beispielsweise schlechter auf Stress reagiert. Daher haben wir bei Samsung und Apple, aber auch Google, keine großen Sprünge beim Akku gesehen, man optimiert lieber Dinge wie Chips und Software.

Samsung-Flaggschiff mit neuem Akku

Nächstes Jahr könnte Samsung aber den Schritt zu einem Silizium-Kohlenstoff-Akku gehen, wenn auch nur im Galaxy S27 Ultra, aber Flaggschiffe machen meist den Anfang. Intern werden angeblich Akkus mit 12.000 bis 20.000 mAh getestet, was wir nicht sehen werden, aber das zeigt, wohin die Reise in Zukunft gehen soll.

Für den Anfang wäre aber der Schritt zu 6.000 mAh oder etwas mehr möglich, was eine spürbare Steigerung zu den 5.000 mAh wäre, die Samsung seit Jahren nutzt und bei denen man sich seit dem Akku-Gate nicht getraut hat, sie zu steigern. Die Konkurrenz nutzt schon mehr, aber man muss sich das ja auch etwas einteilen.

Dabei wäre eigentlich letztes Jahr der perfekte Zeitpunkt für den Schritt gewesen, denn die dünnen Smartphones (Samsung Galaxy S25 Edge und Apple iPhone Air) hätten davon profitiert. Schauen wir mal, ich bin bei Samsung und Apple weiterhin skeptisch und glaube auch 2027 noch nicht ganz an die neue Akkutechnologie.