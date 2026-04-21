Oppo kündigt neues Ultra-Flaggschiff für 1.700 Euro für Deutschland an

Oppo ist zurück und wird so langsam wieder aktiver in Deutschland, das sieht man auch beim neuen Flaggschiff, denn das Find X9 Ultra kommt zu uns. Allerdings ist das neue Spitzenmodell mit 1.699 Euro auch alles andere als ein Schnäppchen.

Was bekommt man für so einen Preis? Unter der Haube werkelt der Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 und dazu gibt es wahlweise 12 GB RAM und 512 GB Speicher oder 16 GB RAM und 1 TB Speicher. Auf der Front findet man ein 6,82 Zoll großes OLED-Display (1440p und 144 Hz) und einen Akku mit stolzen 7050 mAh.

Geladen wird mit bis zu 100 Watt, die Zeiten des extrem schnellen Ladens sind bei Silizium-Kohlenstoff-Akkus vorbei, und dazu gibt es 50 Watt für kabelloses Laden. Doch auch hier keine Spur von Qi2 mit Magneten, ich verstehe das wirklich nicht.

Highlight ist die Kamera mit Hasselblad-Technik, bei der man ein komplexes System mit mehreren Sensoren nutzt. Insgesamt hat Oppo sogar fünf Kameras verbaut:

Haupt: 200 MP Sony LYTIA-901, 1/1.12″, f/1.5, OIS, 23 mm

3x Tele: 200 MP OmniVision OV52A, 1/1.28″, f/2.2, OIS, 70 mm

10x Tele: 50 MP Samsung JNL, 1/2.75″, f/3.5, Sensor Shift, 230 mm

Ultraweit: 50 MP Sony LYT-600, 1/1.95″, f/2.0, AF, 14 mm

Front: 50 MP Samsung JN5, 1/2.75″, f/2.4, AF, 21 mm

Dazu gesellen sich noch Wi-Fi 7, Bluetooth 6, eine IP69-Zertifizierung, Gorilla Glass Victus 2 und wir sprechen über 236 g und 163,2 x 77 x 9,1 mm bei der Größe.

Die Kamera ist das ganz große Highlight für Oppo, was man im Briefing mit uns Medien auch immer wieder betont hat, es gab viele Vergleiche mit Samsung und Apple. Und man bietet hier noch ein optionales Objektiv für das Smartphone an.

Basis ist ColorOS 16, was wiederum auf Android 16 von Google basiert, und es gibt natürlich ganz viele KI-Funktionen. Die Update-Garantie wurde uns gegenüber nicht erwähnt, ich kenne nur den alten Stand mit vier großen Android-Updates und fünf Jahren bei der Sicherheit. Aber da muss bei diesem Preis deutlich mehr gehen.

Bei den Farben kann man übrigens zwischen Tundra Umber und Canyon Orange in Deutschland wählen und ja, natürlich hat auch Oppo hier ein Orange im Angebot.

Mal schauen, wie ernst es Oppo mit dem Comeback meint und ob es ja jetzt nur ein paar wenige Testmuster und kein Marketing geben wird und man das in ein paar Tagen schon wieder vergessen hat oder ob man zurück zu alter Stärke kehrt. Ich bin skeptisch, denn Europa ist für viele Marken aus China nicht mehr so relevant.