Gesellschaft

Medienverbände fordern Regulierung von KI-Plattformen

Autor-Bild
Von
Google News
| 1 Kommentar

Die Medienbranche fordert klare Regeln, um journalistische Inhalte im KI-Zeitalter besser zu schützen.

ARD, BDZV, MVFP, VAUNET und ZDF haben gemeinsame Eckpunkte für den Umgang mit künstlicher Intelligenz vorgelegt. Sie verweisen auf die Bedeutung einer vielfältigen Medienlandschaft für demokratische Meinungsbildung und sehen diese durch aktuelle Entwicklungen gefährdet.

Nach Angaben der Organisationen entstehen durch unzureichende Regulierung neue Machtverhältnisse im digitalen Markt. Große Plattformen würden Inhalte journalistischer Anbieter nutzen und in eigenen KI-Angeboten verwerten, ohne vergleichbare Investitionen in Recherche und Redaktion zu leisten.

Forderungen zu Urheberrecht und Medienvielfalt

Im Mittelpunkt steht die Forderung nach einem stärkeren Urheberrecht. Medienanbieter sollen die Kontrolle über die Nutzung ihrer Inhalte behalten und bei Verwendung durch KI-Plattformen angemessen vergütet werden. Transparenz über die Nutzung gilt dabei als zentrale Voraussetzung.

Zudem sehen die Verbände Handlungsbedarf im Medienrecht. KI-Plattformen sollen verpflichtet werden, journalistische Inhalte sichtbar zu halten, diskriminierungsfrei darzustellen und zur Finanzierung beizutragen. Hintergrund ist die wachsende Rolle solcher Systeme bei der Informationsvermittlung.

SumUp greift große Ketten mit Treueprogramm frontal an

Das Fintech-Unternehmen SumUp führt ein digitales Treueprogramm ein, das Kartenzahlungen automatisch in Prämien umwandelt. Das Unternehmen startet das SumUp Treueprogramm…

21. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Alfons 🌀
    sagt am

    Das ZDF auch? Die sind doch so überzeugt 🤭🤭

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gesellschaft / Medienverbände fordern Regulierung von KI-Plattformen
Weitere Neuigkeiten
Telekom 5g
Telekom startet mit 5G+ Ultra den nächsten Schritt
in Provider
Das Apple iPhone 18 wird kein großer Sprung
in Smartphones
Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat ein Datum (und viele Leaks)
in Gaming
SumUp greift große Ketten mit Treueprogramm frontal an
in Fintech
Google-Pixel-Bootloop: Seit März-Update keine Lösung in Sicht
in Firmware und Updates
Mehr Reichweite, mehr Modelle: Elektroautos werden jetzt massentauglich – sagen die Hersteller
in News
Google Maps Logo 2024 Header
Google räumt bei Maps auf
in Dienste
Volkswagen zeigt ein ungewöhnliches Elektroauto
in Mobilität
Congstar
congstar senkt Preise für Zuhause-Tarife
in Provider
Das Fitbit Air hat einen Preis und ein Datum
in Wearables