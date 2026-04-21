Medienverbände fordern Regulierung von KI-Plattformen

Die Medienbranche fordert klare Regeln, um journalistische Inhalte im KI-Zeitalter besser zu schützen.

ARD, BDZV, MVFP, VAUNET und ZDF haben gemeinsame Eckpunkte für den Umgang mit künstlicher Intelligenz vorgelegt. Sie verweisen auf die Bedeutung einer vielfältigen Medienlandschaft für demokratische Meinungsbildung und sehen diese durch aktuelle Entwicklungen gefährdet.

Nach Angaben der Organisationen entstehen durch unzureichende Regulierung neue Machtverhältnisse im digitalen Markt. Große Plattformen würden Inhalte journalistischer Anbieter nutzen und in eigenen KI-Angeboten verwerten, ohne vergleichbare Investitionen in Recherche und Redaktion zu leisten.

Forderungen zu Urheberrecht und Medienvielfalt

Im Mittelpunkt steht die Forderung nach einem stärkeren Urheberrecht. Medienanbieter sollen die Kontrolle über die Nutzung ihrer Inhalte behalten und bei Verwendung durch KI-Plattformen angemessen vergütet werden. Transparenz über die Nutzung gilt dabei als zentrale Voraussetzung.

Zudem sehen die Verbände Handlungsbedarf im Medienrecht. KI-Plattformen sollen verpflichtet werden, journalistische Inhalte sichtbar zu halten, diskriminierungsfrei darzustellen und zur Finanzierung beizutragen. Hintergrund ist die wachsende Rolle solcher Systeme bei der Informationsvermittlung.