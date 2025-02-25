Provider

Mobilfunk-Ausbau: Telekom berichtet über die neuen Erfolge

Autor-Bild
Von
|
Telekom 1

Die Telekom hat in den vergangenen vier Wochen ihr Mobilfunknetz weiter ausgebaut. An insgesamt 536 Standorten wurde die Netzabdeckung verbessert. Davon wurden 96 Standorte neu errichtet, an 440 bestehenden Standorten wurden neue Antennen aufgestellt.

Wichtig ist der 5G-Ausbau: An 90 Standorten wurde erstmals 5G aktiviert, bundesweit sind nun 14.380 Antennen auf der schnellen 3,6-GHz-Frequenz in Betrieb. Damit können heute 98 Prozent der deutschen Haushalte (nicht Fläche!) auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen, während die Versorgung mit 4G nahezu flächendeckend ist.

Telekom-Ausbau verlief regional unterschiedlich

Die meisten neuen Standorte entstanden in Bayern (21), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (14) und Baden-Württemberg (12). Besonders viele 5G-Ausbauten gab es in Niedersachsen mit 18 Standorten.

Auch der ländliche Raum profitiert: Spitzenreiter ist der Rhein-Sieg-Kreis mit 238 Mobilfunkstandorten außerhalb von Ballungsräumen, gefolgt vom Ortenaukreis und dem Hochsauerlandkreis.

Neue Sendemasten wie in Vechta und Minkwitz schließen Versorgungslücken, so dass Gewerbegebiete und kleinere Ortschaften erstmals eine stabile Netzanbindung erhalten.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Mobilfunk-Ausbau: Telekom berichtet über die neuen Erfolge
Weitere Neuigkeiten
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar