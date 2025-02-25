Mobilfunk-Ausbau: Telekom berichtet über die neuen Erfolge

Die Telekom hat in den vergangenen vier Wochen ihr Mobilfunknetz weiter ausgebaut. An insgesamt 536 Standorten wurde die Netzabdeckung verbessert. Davon wurden 96 Standorte neu errichtet, an 440 bestehenden Standorten wurden neue Antennen aufgestellt.

Wichtig ist der 5G-Ausbau: An 90 Standorten wurde erstmals 5G aktiviert, bundesweit sind nun 14.380 Antennen auf der schnellen 3,6-GHz-Frequenz in Betrieb. Damit können heute 98 Prozent der deutschen Haushalte (nicht Fläche!) auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen, während die Versorgung mit 4G nahezu flächendeckend ist.

Telekom-Ausbau verlief regional unterschiedlich

Die meisten neuen Standorte entstanden in Bayern (21), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (14) und Baden-Württemberg (12). Besonders viele 5G-Ausbauten gab es in Niedersachsen mit 18 Standorten.

Auch der ländliche Raum profitiert: Spitzenreiter ist der Rhein-Sieg-Kreis mit 238 Mobilfunkstandorten außerhalb von Ballungsräumen, gefolgt vom Ortenaukreis und dem Hochsauerlandkreis.

Neue Sendemasten wie in Vechta und Minkwitz schließen Versorgungslücken, so dass Gewerbegebiete und kleinere Ortschaften erstmals eine stabile Netzanbindung erhalten.

