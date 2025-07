Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro in Schiefergrau vorgestellt

Mobvoi Inc., ein Anbieter von Wearables, hat die TicWatch Pro 5 Enduro in einer neuen Farbvariante in Schiefergrau vorgestellt.

Die TicWatch Pro 5 Enduro, die ursprünglich im Mai in „Obsidianschwarz“ auf den Markt kam, ist nun auch in Schiefergrau erhältlich. Die Uhr wurde für Outdoor-Abenteurer und den täglichen Gebrauch entwickelt.

Sie bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 90 Stunden im Smart-Modus und bis zu 45 Tagen im Essential-Modus. Das kratzfeste Saphirkristallglas soll für klare Sicht sorgen und dank der Zertifizierung nach US-MIL-STD 810H sowie einer Wasserdichtigkeit von 5 ATM soll die Uhr besonders robust sein.

Mit erweiterten Gesundheits- und Fitnessfunktionen, darunter die Apps TicExercise und TicHealth, sowie integrierter Multi-GNSS-Technologie ist die TicWatch Pro 5 Enduro solide ausgestattet. Die Smartwatch ist mit der Wearable-Plattform Snapdragon W5+ Gen 1 ausgerüstet und läuft unter dem Betriebssystem Wear OS 3 von Google.

Die neue Farbvariante ist ab sofort für 360 Euro bei Amazon erhältlich.

