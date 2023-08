Model S und Model X: Tesla reicht günstigere Elektroautos nach

Tesla bietet das Model S und Model X seit dem großen Update nur als Long Range- und Plaid-Version an. In den USA hat man jetzt aber auch eine Standard Range-Version nachgereicht, die jeweils ca. 10.000 US-Dollar günstiger angeboten wird.

Dafür gibt es jeweils ca. 130 km weniger Reichweite, sonst sind die Modelle aber wohl identisch. Was die Frage aufwirft, wieso man das tun sollte. Wenn man schon so viel Geld für ein Auto ausgibt, kommt es dann wirklich auf 10.000 Dollar an?

Bisher ist noch unklar, ob Tesla die Reichweite über die Software limitiert (so könnte man zum Beispiel einen In-App-Kauf für mehr Reichweite anbieten) oder extra neue Akkus für diese Versionen produzieren lässt (was mich dann doch wundern würde).

Neue Versionen für Deutschland?

Tesla bietet die günstigeren Versionen der zwei Elektroautos bisher nur in den USA an, da das Model S und Model X aber auch dort produziert und weltweit exportiert werden. Kommen diese Versionen bald nach Deutschland? Unklar, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass sie nicht lange bleiben und bald wieder eingestellt werden.

Also theoretisch ja, ich glaube aber nicht an den Erfolg.

Das Tesla Model S und Tesla Model X sind nicht die Bestseller bei Tesla und ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Kunden diese Version reizt. Immerhin ist die Reichweite von über 600 km doch ein starkes Argument für das Tesla Model S.

Das erste Elektroauto von Lamborghini kommt Lamborghini wird sich dem Markt anpassen und plant derzeit eine Zukunft mit Elektroautos. Das erste Elektroauto steht zwar erst 2028 an, aber man wird am 18. August eine erste Preview […]15. August 2023 JETZT LESEN →

-->