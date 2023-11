Modern Warfare III kommt: Heute startet das neue Call of Duty

Eigentlich startet Call of Duty: Modern Warfare III erst am 10. November in eine neue Runde, aber wer das Spiel vorbestellt, der bekommt ab heute einen netten Bonus: Ab 18 Uhr deutscher Zeit könnt ihr die Kampagne bereits durchspielen.

Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist es auch egal, welche Version ihr euch kauft, mit jeder Version könnt ihr die Kampagne ab heute starten. Reviews gab es vor Start, wenn ich das richtig sehe, keine. Wir konnten bisher nicht hineinschauen.

Call of Duty: Wieder eine kurze Kampagne?

Ich bin aber mal gespannt auf die Kampagne, denn Modern Warfare II war gar nicht so schlecht, leider aber viel zu kurz. Die Kampagne wirkte eher wie ein Beiwerk, was man eben so nebenbei anbietet, weil man nicht nur Multiplayer anbieten will.

Vermutlich wird das mit Modern Warfare III nicht anders sein, das kann man aber noch nicht sagen. Was ich unter der neuen Leitung bei Microsoft gerne bei der Reihe sehen würde: Die einen sind eher Fans von Multiplayer, die anderen eher von Singleplayer. Das würde ich bei Call of Duty langfristig einfach komplett trennen.

Von mir aus soll es jedes Jahr einen Titel für Multiplayer geben, aber ich würde mal einen vollwertigen Singleplayer-Titel mit einer 15+ stündigen Kampagne und guten Story begrüßen. Technisch wäre das Potenzial für so ein Call of Duty vorhanden.

