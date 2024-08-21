Gaming

Monument Valley 3 kommt 2024, aber mit einem Nachteil

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Monument Valley 3

Das Puzzle-Spiel Monument Valley gehört zu meinen Favoriten bei mobilen Spielen und ich bin ein Fan der ersten beiden Teile. Daher habe ich mich diese Woche über die Ankündigung von Monument Valley 3 gefreut – bis ich die Details kannte.

Monument Valley 3 wird ein exklusives Spiel für Netflix, man wird es also nicht im Apple App Store oder Google Play Store kaufen können. Ihr benötigt ein Abo bei Netflix, dann könnt ihr Monument Valley 3 (im Abo ist es dann kostenlos) spielen.

Der neue Teil der Reihe erscheint am 10. Dezember und da wir schon sehr lange eine Netflix-Pause einlegen und in diesem Jahr vielleicht mal wieder einen Monat buchen und Inhalte nachholen wollen, wäre das für mich tatsächlich ein Grund, um bis Dezember zu warten. Der Trailer für Monument Valley 3 sieht sehr gut aus.

PS: Was ich an dieser Ankündigung auch sehr spannend finde, ist Apple. Die haben sich solche Spiele vor ein paar Jahren noch für Apple Arcade gesichert. Doch das Interesse an Apple Arcade scheint bei Apple so langsam wirklich auszulaufen.

  1. Jonas 🏅
    sagt am

    Ich habe zwar Netflix aber sowas nervt einfach nur noch egal bei was. Nein kaufen gibt es nicht mehr, nur noch Abo.

    Antworten

