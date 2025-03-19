MSI Claw 8 AI+ Deal: Diablo IV & „Vessel of Hatred“ völlig kostenlos

Anfang Dezember letzten Jahres hat der taiwanische Hersteller Micro-Star International – kurz MSI – die neue Generation seiner Gaming-Handhelds mit den Bezeichnungen MSI Claw 7 AI+ und MSI Claw 8 AI+ offiziell vorgestellt. Das MSI Claw 8 AI+ gilt dabei als Flaggschiff-Modell.

Gaming-Handheld kaufen, Spiel kostenfrei bekommen

Mit dem Intel Core Ultra 7 (Series 2) auf Basis von Lunar Lake verfügt der Gaming-Handheld über einen leistungsstarken Prozessor, der es in „einigen Situationen“ durchaus mit der AMD-Konkurrenz, die sich im Lenovo Legion Go und dem Steam Deck von Valve verbirgt, aufnehmen kann. Um den Kauf noch attraktiver zu machen, schenkt MSI jetzt beim Kauf des Gaming-Handheld ein durchaus gutes Spiel von Blizzard.

So erhält man beim Kauf einer MSI Claw 8 AI+ (das 7er Modell nimmt nicht an der Aktion teil) das Spiel Diablo IV inklusive der Erweiterung „Vessel of Hatred“ kostenlos dazu. Dazu muss man sich lediglich im Member Center von MSI registrieren, die Seriennummer des Gerätes und die Kaufrechnung als Bild hochladen und kann dann den zugesandten Spielcode im Battle.net einlösen bzw. aktivieren.

Die Aktion gilt sogar rückwirkend ab dem Kaufdatum 1. November letzten Jahres bis zum 31. März 2025, wie es auf der offiziellen Website heißt, bzw. „endet automatisch, wenn alle Gamecodes eingelöst wurden“. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen finden sich auf der Aktionswebseite.

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 999 Euro ist das MSI Claw 8 AI+ alles andere als ein Schnäppchen. MSI hofft, mit dieser Aktion den einen oder anderen Käufer für sich zu gewinnen – in diesem Fall mit dem Blizzard-Spiel Diablo 4 samt DLC-Erweiterung.

