MSI Claw 8 AI+ mit massiver Leistungssteigerung dank neuem Grafiktreiber

Der Gaming-Handheld aus dem Hause MSI mit der Bezeichnung Claw 8 AI+ ist bereits die zweite Generation, die im Gegensatz zur Konkurrenz aus dem Hause Valve, ASUS oder Lenovo mit AMD-Prozessor wieder mit einem Intel-Prozessor daherkommt.

Dass die Intel-Variante in Sachen Leistung durchaus mit der Konkurrenz mithalten kann, haben in der Vergangenheit einige Testberichte gezeigt – diesen Vorteil will man nun weiter ausbauen. Denn Intel hat speziell für Gaming-Handhelds mit dem Intel Core Ultra 200V Series (Codename Lunar Lake) Prozessor, der auch im MSI Claw 8 AI+ verbaut ist, ein Grafiktreiber-Update veröffentlicht.

Ersten Berichten zufolge soll dieses die Performance massiv verbessern. Besitzer eines MSI Claw 8 AI+ sollten daher unbedingt den neuen Grafiktreiber mit der Versionsnummer 32.0.101.6734 von Intels offizieller Website herunterladen.

Release Notes v32.0.101.6734 Intel® Core™ Ultra Series 2 with built-in Intel® Arc™ GPUs: Power management optimization for Intel® Core™ Ultra 200V series (codename Lunar Lake) handheld gaming devices for improved performance and frame pacing with lower power modes.

Ob die taiwanesische Firma MSI auch für das MSI Claw, also das Vorgängermodell mit ebenfalls einem Intel-Prozessor aber auf Basis von Meteor Lake, eine entsprechende Version herausbringt, ist fraglich. Schön wäre es aber für die Besitzer.

