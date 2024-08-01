N26 Bank senkt die Tagesgeld-Zinsen

Aufgrund der jüngsten Zinsänderungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Bank N26 beschlossen, die Zinssätze für ihre seit letztem Jahr verfügbaren Tagesgeldkonten anzupassen.

Diese Anpassungen betreffen die verschiedenen Kontotypen in unterschiedlichem Maße. Für das N26 Standard Konto wird der Zinssatz von 1,26 % auf 1,0 % p.a. gesenkt. Noch stärker fällt die Anpassung beim N26 Smart Konto aus, dessen Zinssatz von 2,26 % auf ebenfalls 1,0 % p. a. gesenkt wird.

Auch die Konten N26 YOU und N26 Metal sind von den Änderungen betroffen. Der Zinssatz für das N26 YOU Konto sinkt von 2,26 % auf 1,3 % p. a., während der Zinssatz für das N26 Metal Konto von 4,0 % auf 3,0 % p. a. gesenkt wird. Die neuen Zinssätze gelten ab sofort für alle Kunden, die ihr Tagesgeldkonto am oder nach dem 1. August 2024 eröffnen.

Für Kunden, die ihr Tagesgeldkonto vor dem 1. August 2024 eröffnet haben, gelten die neuen Zinssätze ab dem 1. Oktober 2024. Bestehende Kontoinhaber erhalten somit eine zweimonatige Übergangsfrist, um sich auf die neuen Konditionen einzustellen. Generell fallen die Zinssenkungen bei N26 deutlich stärker aus als bei der Konkurrenz.

Einlagen bei N26, einschließlich des Tagesgeldkontos, sind durch die deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 € pro Kunden geschützt. Inhabern von N26 Business-Konten steht das N26 Tagesgeldkonto weiterhin nicht zur Verfügung.

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.