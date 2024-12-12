N26 Bank startet Sofort-Fonds

Die N26 Bank erweitert ihr Investmentangebot mit den neuen Sofort-Fonds, die eine niedrigschwellige Anlagemöglichkeit bieten sollen.

Kunden können ab einem Euro in diversifizierte Portfolios investieren, die aus ETFs und Indexfonds bestehen und von BlackRock-Mitarbeitern verwaltet werden. Die Fonds sind speziell darauf ausgerichtet, insbesondere Personen mit geringen Vorkenntnissen den Einstieg in die Welt der Kapitalmärkte zu erleichtern.

Das Angebot umfasst drei Multi-Asset-Fonds mit unterschiedlichen Risikoprofilen: „Vorsichtig“, „Ausgewogen“ und „Ambitioniert“. Diese ermöglichen eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlagen. Kunden können ihre Fonds direkt in der N26 App auswählen, verwalten und überwachen.

Um den Einstieg weiter zu erleichtern, verzichtet N26 bis April 2025 auf Gebühren. Weitere Informationen gibt es online bei N26.

