Marktgeschehen

Nach langem Rechtsstreit: „Black Friday“ Wortmarke endgültig gelöscht

Autor-Bild
Von
|
Black Friday

Nach einem jahrelangen Rechtsstreit ist die Wortmarke „Black Friday“ nun endgültig gelöscht.

Im Juni 2023 wurde die Löschung gerichtlich angeordnet und am 9. August 2024 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Marke schließlich aus dem Register gelöscht. Damit geht ein langwieriges und kompliziertes Verfahren zu Ende, das vor allem für Handel und Werbung von großer Bedeutung ist.

Die Löschung der Marke geht auf das Engagement des Portals „BlackFriday.de“ zurück, das in mehreren Verfahren gegen die Eintragung der Marke vorgegangen war. Mehr als 900 Waren und Dienstleistungen waren von der Markeneintragung betroffen, doch nach mehr als sieben Jahren der Unsicherheit konnte das Portal die Löschung erreichen.

Seit 2016 hatten zahlreiche Unternehmen Probleme, weil die Markeninhaberin sie wegen der Nutzung des Begriffs „Black Friday“ abgemahnt und Lizenzgebühren gefordert hatte. Dies führte dazu, dass viele Händler kreativ wurden und alternative Begriffe wie „Sale Friday“ oder „Black FriYay“ verwendeten, um Abmahnungen zu vermeiden.

Mit der Löschung der Marke ist diese Gefahr nun gebannt und die Unternehmen können den Begriff „Black Friday“ wieder frei verwenden.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Marktgeschehen / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Bezahlen Bank Computer
Fast die Hälfte aller Hotels in Deutschland von Buchungsbetrug betroffen
in Handel
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Enbw
EnBW errichtet weiteren Schnellladepark in Hessen
in Mobilität
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität