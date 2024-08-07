Nachfrage nach der PlayStation 5 bricht ein

Die goldenen Zeiten der Pandemie sind langsam aber sicher für Konsolen vorbei und man merkt auch, dass das erste Halbjahr dann eher eine Flaute für viele war. Bei der Xbox und Switch ging es bergab und auch die PlayStation 5 ist eingebrochen.

Waren es im Vorjahresquartal noch 3,3 Millionen Einheiten der PS5, so waren es im letzten Quartal nur 2,4 Millionen Einheiten. Die Konsole kommt damit dennoch auf ordentliche 61,7 Millionen Einheiten, allgemein betrachtet läuft die PS5 sehr gut.

Mit Blick auf die PlayStation 4 liegt die aktuelle PlayStation aber wieder leicht hinter dem Vorgänger und daher sind sicher viele gespannt, ob die Pro-Version, GTA 6 und das neue Lineup für 2025 wieder einen Push bei der PS5 mitbringen werden.

Ich finde es ehrlich gesagt sogar erstaunlich, dass Sony über 2 Millionen Einheiten verkauft hat, denn das erste Halbjahr war wirklich nicht so stark. Langsam wäre es dann vielleicht auch mal Zeit für ein richtig großes Sony PlayStation Showcase, auf dem man zeigt, was so in den kommenden Monaten für die PlayStation 5 ansteht.