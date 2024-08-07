Audio

Beats Pill startet: Apple bringt den Klassiker zurück

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Beats Pill 2024 Header

Apple präsentierte im Juni eine Neuauflage des Beats Pill, der seit einem Jahrzehnt nicht mehr aktualisiert wurde. Damals übrigens direkt nach der Übernahme durch Apple, denn man wollte dem beliebten Speaker sehr zügig Lightning spendieren.

Für 2024 steht eine Neuauflage mit USB C und besserer Technik an, mal schauen, ob es da wieder ein Jahrzehnt mit einem Upgrade dauert. Wer Interesse hat, der kann ab sofort für 169,95 Euro bei Amazon zuschlagen und geliefert wird morgen.

Ich kann euch leider nicht viel zum Beats Pill sagen, die US-Reviews (wo er schon etwas länger verkauft wird) waren aber ganz gut. Viel falsch machen kann man also sicher nicht, auch wenn es für diesen Preis auch sehr viele gute Alternativen gibt.

Apple Ios 18 Siri Intelligence Header

Apple iOS 18: Das große Update ist voll im Zeitplan

Apple veröffentlichte am 9. August 2023 die dritte Public Beta von iOS 17 und das Unternehmen tickt manchmal so zuverlässig…

7. August 2024 | Jetzt lesen →

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Robin ☀️
    sagt am

    Ich weiß noch damals in Miley Cyrus Musikvideos, wo die den die ganze Zeit gezeigt haben :D

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Audio / ...
Weitere Neuigkeiten
Weniger Einstiegsjobs durch Wirtschaftsflaute und KI
in Marktgeschehen
Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2
in News
Sonderpreis Baumarkt führt digitale Kassenbelege ein
in Handel
Skoda: Neues Elektroauto soll „zurück zu den Wurzeln“ kehren
in Mobilität
Apple Tv Siri Remote Header
Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin
in News
HBO Max in Deutschland: Start-Zeitpunkt und Telekom als Partner
in News
Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland
in Dienste
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um zehn Standorte
in Mobilität
Opel Corsa Elektric Elektro Auto Kfz Pkw
ADAC-Analyse zeigt deutlichen Preisanstieg bei Kleinwagen
in Mobilität
Telekom präsentiert T Phone 3 und T Tablet 2 mit integriertem KI-Assistenten
in Smartphones