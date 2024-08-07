Beats Pill startet: Apple bringt den Klassiker zurück
Apple präsentierte im Juni eine Neuauflage des Beats Pill, der seit einem Jahrzehnt nicht mehr aktualisiert wurde. Damals übrigens direkt nach der Übernahme durch Apple, denn man wollte dem beliebten Speaker sehr zügig Lightning spendieren.
Für 2024 steht eine Neuauflage mit USB C und besserer Technik an, mal schauen, ob es da wieder ein Jahrzehnt mit einem Upgrade dauert. Wer Interesse hat, der kann ab sofort für 169,95 Euro bei Amazon zuschlagen und geliefert wird morgen.
Ich kann euch leider nicht viel zum Beats Pill sagen, die US-Reviews (wo er schon etwas länger verkauft wird) waren aber ganz gut. Viel falsch machen kann man also sicher nicht, auch wenn es für diesen Preis auch sehr viele gute Alternativen gibt.
Fehler melden1 Kommentar
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Ich weiß noch damals in Miley Cyrus Musikvideos, wo die den die ganze Zeit gezeigt haben :D