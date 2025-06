Nachfrage nach Elektroautos bricht im Sommer massiv ein

Es ist kein leichtes Jahr für Elektroautos in Europa, denn nach einem ungewöhnlich starken Wachstum, auch bedingt durch hohe Fördergelder, folgt 2024 der Absturz.

Und der August ist da keine Ausnahme, denn im Hochsommer ging es bei den Zulassungen in Europa bergab. Insgesamt wurden 18,3 % Prozent weniger Autos verkauft und vor allem in Deutschland (-27,8 %), Frankreich (-24,3 %) und Italien (-13,4 %) war der Einbruch sehr hoch. Wobei die Verbrenner recht stabil waren.

Hier ging es nur von 45,1 % Marktanteil auf 44,3 % herunter, bei Elektroautos ging es von 21 % auf 14,4 % Marktanteil runter. Das lag den Zahlen von ACEA nach vor allem an einem „spektakulären“ Einbruch von 68,8 % in Deutschland. In Europa gingen 92.627 Elektroautos an Kunden, vor einem Jahr waren es 165.204 Einheiten.

Das Comeback bei Hybriden hält hingegen mit 201.552 Einheiten im August 2024 an, sie kommen auf 6,6 % Wachstum. Gründe gibt es viele, da wäre einmal eine schlechte Stimmung bei Elektroautos, die von Populisten angetrieben wird, dann die hohen Preise, aber auch bei der Ladeinfrastruktur hat sich kaum etwas getan.

ACEA hofft auf Handeln der EU

Die ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) hofft, dass die EU auf diese Entwicklung reagiert, denn man sieht „dringenden Handlungsbedarf“, um Elektroautos wieder zu pushen. Die Politik hat die Rahmenbedingungen gesetzt und am Anfang gefördert, doch das Interesse hat in letzter Zeit nachgelassen.

Dem kann ich nur zustimmen. Ich würde die CO₂-Grenzwerte nicht lockern, sie sind sowieso nicht wirklich ambitioniert, aber es wäre an der Zeit, dass man E-Autos endlich attraktiver macht. Preise und Ladeinfrastruktur, diese zwei Hebel hat man.

