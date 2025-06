Verbrenner im Sinkflug: Volkswagen blickt auf Probleme in China

Während hier in Deutschland so langsam der populistische Wahlkampf für eine Zukunft der Verbrenner eingeleitet wird, so sieht die Lage in China ganz anders aus. Elektroautos und Hybride liegen dort nämlich mit Verbrennern gleich auf.

VW plant Werksschließung in China

Die Nachfrage nach Verbrennern wird ein Problem für Volkswagen und so denkt man nicht nur über Werksschließungen in Deutschland nach, laut Bloomberg soll nächstes Jahr mindestens ein VW-Werk mit dem Partner SAIC dicht machen. Eine weitere Werksschließung wäre möglich, der Output wird zunächst noch reduziert.

Der Fokus des Werks liegt auf dem klassischen VW Passat, aber auch Skoda hat in China mittlerweile Schwierigkeiten mit klassischen Verbrennern. Volkswagen hat laut Quelle zu lange auf Verbrenner beim Volumen gesetzt und das rächt sich nun.

In China ist die Konkurrenz für VW bei den beliebten „New Energy Vehicles“ auch eine Ecke größer, denn vor allem BYD hat sich zu einem harten Konkurrenten vor Ort entwickelt. Daher plant man auch einen Neuanfang mit einem neuen Design und Fokus auf China. Auf dem Beitragbild ist ein SUV-Konzept für China zu sehen.

Das werden spannende Jahre für die Volkswagen AG, der vielleicht kurzfristig eine Auflockerung bei Verbrennern in Europa helfen würde, aber das wäre keine gute Entscheidung für die Zukunft, denn das ist wahrlich nicht das Problem der Marke.

Für Volkswagen wäre es nicht wichtig, dass man Strafzahlungen bei Verbrennern vermeidet, sondern schneller eine Lösung für ein attraktives Elektroauto-Portfolio findet, welches auch in China schneller an Fahrt aufnimmt. Aber das ist ja alles seit Jahren bekannt, das Management wollte die Verbrenner-Gewinne zu lange melken.

