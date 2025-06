Naughty Dog geht neue Wege mit neuem PS5-Spiel

Naughty Dog hat letztes Jahr erstmals Intergalactic: The Heretic Prophet in einem Video angekündigt, hält sich mit Details bisher aber zurück. Was wohl auch daran liegt, dass das Spiel weder 2025 noch 2026 kommt, es könnte erst 2027 anstehen.

Danke eines Jobeintrags einer alten Mitarbeiterin (Kristina Gu) wissen wir jetzt aber auch, dass man ein „progressives RPG-System“ für das Spiel plant. Wie das am Ende genau aussieht, ist unklar, aber das Gameplay dürfte tiefgründiger werden.

Naughty Dog hat viele Fans und ich auch bin ein großer Fan der bisherigen Spiele, aber es gibt auch Kritiker, welche die Spiele gerne als „zu simpel“ bezeichnen. Das möchte man wohl mit Intergalactic ändern. Ich hoffe nur, dass das Gameplay nicht zu sehr in den Fokus rückt und man die alte Stärke (gutes Storytelling) beibehält.

