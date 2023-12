Naughty Dog kündigt mehrere Singleplayer-Spiele für die PlayStation an

Naughty Dog hat zum Ende der Woche das Aus von The Last of Us Online bestätigt und verraten, dass man eine Entscheidung treffen musste: Will man ein Studio mit einem Multiplayer-Titel sein, denn dieser würde sämtliche Kapazitäten fressen, oder will man weiterhin hochwertige Singleplayer-Spiele entwickeln. Es wurde Option B.

Am Ende der Ankündigung haben die Entwickler aber auch verraten, dass es „mehr als nur ein brandneues und ambitioniertes Singleplayer-Spiel in Entwicklung“ gibt.

Das PlayStation Studio scheint also große Pläne zu haben, die nicht Uncharted oder The Last of Us betreffen. Details wollte man aber keine nennen. Es steht ein neues Uncharted im Raum, doch das wird wohl von einem anderen Studio entwickelt, weil sich Naughty Dog voll auf The Last of Us Part 3 (noch ein Gerücht) fokussiert.

Ich würde es aber sehr begrüßen, wenn Naughty Dog, die für mich zu den besten Studios der Gamingbranche gehören, nach Uncharted und The Last of Us auch mal wieder eine ganz neue Reihe ins Leben rufen. Meine Vermutung ist aber, dass das viele Jahre dauern wird und vielleicht erst ein Thema für die PlayStation 6 ist.

