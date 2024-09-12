NBB startet neue Black Weeks – mehr als 100 Deals verfügbar

NBB aka Notebooksbilliger hat heute Nacht seine neuen Black Weeks gestartet. Vom 12.9.2024 bis zum 30.9.2024 bietet der Online-Shop für Technik im Rahmen der Aktion verschiedene Deals an.

Bis zu 70 % Ersparnis sollen so für die Kunden wieder möglich sein. Zahlreiche Produkte von verschiedenen Herstellern wie HP, Lenovo, Microsoft, Apple, Samsung, ASUS, Netgear, BenQ, Acer, MSI, Kingston, Fractal, Optoma, QNAP und mehr nehmen an der Aktion teil. Die „mehr als 100 verschiedenen Deals“ sind laut NBB zudem erneut „streng limitiert“.

Neben den Kategorie-Deals gibt es auch täglich wechselnde Daily Black Deals. Diese Angebote sollen nochmal „drastisch günstiger“ als die normalen Deals sein.

Grundlegend sind wieder Produkte wie Notebooks, Monitore, PC-Hardware, PC-Systeme, NAS, Tablets, Smart Home, Software, Zubehör, Netzwerk, Beamer und mehr Teil der Aktion. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie üblich ratsam.

NBB Black Weeks 09/24 – die Highlights

Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Corsair PC-Hardware

Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Razer Artikel

Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Nedis Smart Home-Artikel

Bis zu 60% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Crucial Speichermedien & SSDs

Bis zu 55% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Lenovo-Monitore

Bis zu 50% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Samsung-Notebooks

Bis zu 35% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Fractal PC-Hardware

Bis zu 25% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte KFA2-Grafikkarten

Bis zu 20% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Apple MacBook

Alle Black-Week-Angebote sind ab sofort auf der entsprechenden Aktionsseite bei NBB zu finden.

