News

NBB startet neue Black Weeks – mehr als 100 Deals verfügbar

Autor-Bild
Von
|
Notebooksbilliger Store

NBB aka Notebooksbilliger hat heute Nacht seine neuen Black Weeks gestartet. Vom 12.9.2024 bis zum 30.9.2024 bietet der Online-Shop für Technik im Rahmen der Aktion verschiedene Deals an. 

Bis zu 70 % Ersparnis sollen so für die Kunden wieder möglich sein. Zahlreiche Produkte von verschiedenen Herstellern wie HP, Lenovo, Microsoft, Apple, Samsung, ASUS, Netgear, BenQ, Acer, MSI, Kingston, Fractal, Optoma, QNAP und mehr nehmen an der Aktion teil. Die „mehr als 100 verschiedenen Deals“ sind laut NBB zudem erneut „streng limitiert“.

Neben den Kategorie-Deals gibt es auch täglich wechselnde Daily Black Deals. Diese Angebote sollen nochmal „drastisch günstiger“ als die normalen Deals sein.
Grundlegend sind wieder Produkte wie Notebooks, Monitore, PC-Hardware, PC-Systeme, NAS, Tablets, Smart Home, Software, Zubehör, Netzwerk, Beamer und mehr Teil der Aktion. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie üblich ratsam.

NBB Black Weeks 09/24 – die Highlights

  • Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Corsair PC-Hardware
  • Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Razer Artikel
  • Bis zu 70% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Nedis Smart Home-Artikel
  • Bis zu 60% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Crucial Speichermedien & SSDs
  • Bis zu 55% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Lenovo-Monitore
  • Bis zu 50% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Samsung-Notebooks
  • Bis zu 35% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Fractal PC-Hardware
  • Bis zu 25% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte KFA2-Grafikkarten
  • Bis zu 20% Ersparnis zur UVP auf ausgewählte Apple MacBook

Alle Black-Week-Angebote sind ab sofort auf der entsprechenden Aktionsseite bei NBB zu finden. 

Zu den NBB Black Weeks →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / NBB startet neue Black Weeks – mehr als 100 Deals verfügbar
Weitere Neuigkeiten
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS
Das ist der ganz neue Google Home Speaker
in Audio
Sonos Era 300 Detail
Smart Home: Sonos ist jetzt ein bisschen „schlauer“
in Smart Home
God Of War Kratos Schrei
God of War: Ort für das neue Spiel steht wohl fest
in Gaming
Kia Ev2 Concept Header
Kia spricht über ein „günstiges“ Elektroauto
in Mobilität
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket wird teurer: Einigung auf 63 Euro
in Mobilität
Nothing Ear 3 vorgestellt: Das Case hat jetzt eine eigene Taste
in Audio