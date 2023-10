Netflix House: Der Streamingdienst will euch auch lokal Dinge verkaufen

Netflix hat sich gerade erst von einem Geschäftsmodell mit physischen Dingen (DVD) getrennt, da plant man auch schon den nächsten Schritt, so Bloomberg. Es wird wohl ab 2025 erste Standorte mit einem „Netflix House“ auf der Welt geben.

Den Anfang macht Netflix in den USA und man möchte euch dort Dinge anbieten, die zu aktuellen Trend-Serien bei Netflix passen, also klassisches Merchandise. Es ist aber noch mehr geplant, wie Essen und auch diverse Entertainment-Optionen.

Ein „schöner Abend“ im Netflix House

Bedeutet: Ihr schaut in einem Netflix House vorbei, könnt euch vielleicht eine neue Folge einer beliebten Serie (vorab?) anschauen, esst dann eine Kleinigkeit vor Ort und kauft euch das passende Shirt. Es sollen permanente Standorte geplant sein.

Ich glaube nicht, dass Netflix als Marke stark genug für so ein Geschäftsmodell ist, wenn man sich nichts Besonderes einfallen lässt. Netflix ist kein Disney, wäre es aber vermutlich sehr gerne. Mal schauen, ob der Plan aufgeht, aber vielleicht wird das Netflix House auch nur ein Experiment in den USA, was 2026 wieder Geschichte ist.

Disney plant einen Neustart für die Marvel-Serien Disney entschied sich letztes Jahr dazu, dass die Daredevil-Serie von Netflix eine Zukunft im Marvel-Universum bei Disney+ haben darf und 2023 gedreht werden soll. Doch die Dreharbeiten wurden im Sommer […]12. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->