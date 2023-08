Der neue Polestar 4 ist bereit für „autonomes Fahren“

Polestar nimmt ab heute die Bestellungen für den Polestar 4 in China entgegen und will den neuen Elektro-SUV auch noch in diesem Jahr ausliefern. In Deutschland ist der Marktstart für 2024 vorgesehen, vermutlich im Laufe des ersten Halbjahres.

Polestar 4 ist bereit für „autonomes Fahren“

Wie man heute bekannt gegeben hat, soll es das erste Modell mit einer ganz neuen „Chauffeur-Fahrtechnologie“ sein, die man mit Mobileye entwickelt. Der Polestar 4 soll also bereit für „autonomes Fahren“ sein, was man bei Polestar so beschreibt:

Wenn die Chauffeur-Fahrtechnologie in den nächsten Jahren auf den Markt kommt, wird sie voraussichtlich autonomes Punkt-zu-Punkt-Fahren ohne Blickkontakt auf Autobahnen sowie automatisiertes Fahren mit Blickkontakt für weitere Umgebungen ermöglichen.

Das ist natürlich noch kein komplett autonomes Fahren, es gibt da bekanntlich ein paar Level. Das wäre auf Autobahnen vermutlich Level 4. Komplett autonom (Level 5) würde bedeuten, dass ein Auto ohne einen Fahrer von A nach B fahren kann.

Diese Funktion ist nicht zum Start verfügbar und soll später kommen, ich könnte mir das gut als Aufpreis über einen digitalen Kauf vorstellen. Doch der Polestar 4 kommt mit dem SuperVision-basierten ADAS (Advanced Driver Assistance System) auf den Markt und es soll auch das erste Serienfahrzeug mit der Technologie sein.

Diese Technologie soll „möglicherweise auch in künftigen Polestar Fahrzeugen eingesetzt werden“ und die Konkurrenz wird sie sicher ebenfalls einkaufen, denn Mobileye ist kein exklusiver Partner von Polestar. Am Ende kauft man ein „Paket“.

Bisher gibt es noch keinen Zeitraum für die Chauffeur-Fahrtechnologie, in einer Pressemitteilung spricht Polestar von einem Start „in den nächsten Jahren“. Und wer mehr Details zum Polestar 4 möchte, der schaut unseren Beitrag dazu an.

