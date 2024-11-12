Dienste

Neue Apple-Funktion „Objektstandort teilen“ setzt auch auf Fluggesellschaften

Wo Ist Apple

Apple hat mit der neuen Funktion „Share Object Location“ in iOS 18.2 eine neue Möglichkeit geschaffen, verlorene Gegenstände schnell und sicher zu orten und wiederzufinden.

Mit der App „Wo ist?“ können Nutzer den Standort ihrer AirTags oder kompatiblen Geräte als Link mit anderen teilen – bald auch mit Fluggesellschaften. Der Standortlink zeigt den letzten bekannten Standort auf einer Karte an und aktualisiert sich automatisch. Die Freigabe endet nach sieben Tagen oder kann jederzeit manuell beendet werden.

Fluggesellschaften wie Eurowings, Lufthansa, United, Delta oder British Airways haben bereits zugesagt, die Standortfreigabe zu unterstützen. Apple arbeitet nach eigenen Angaben mit diesen Fluggesellschaften zusammen, um die Standortfreigabe in deren Kundensysteme zu integrieren. Auf diese Weise können Kundenservicemitarbeiter den Aufenthaltsort verloren gegangener Gepäckstücke leichter nachverfolgen und sie den Passagieren schneller zurückgeben.

Diese Fluggesellschaften sind dabei:

  • Aer Lingus
  • Air Canada
  • Air New Zealand
  • Austrian Airlines
  • British Airways
  • Brussels Airlines
  • Delta Air Lines
  • Eurowings
  • Iberia
  • KLM Royal Dutch Airlines
  • Lufthansa
  • Qantas
  • Singapore Airlines
  • Swiss International Air Lines
  • Turkish Airlines
  • United
  • Virgin Atlantic
  • Vueling

Darüber hinaus wird die Standortfreigabe durch WorldTracer unterstützt, ein Gepäckverfolgungssystem von SITA, das von mehr als 500 Fluggesellschaften weltweit eingesetzt wird.


