Neue Bahn-Website: Diese Optimierungen in Web und App folgen

Die Deutsche Bahn hat ihren Internetauftritt bahn.de in der letzten Woche an eine neue Vertriebsplattform angebunden und damit ein mehr als sechs Jahre dauerndes Inhouse-IT-Projekt abgeschlossen.

Die neue Website und App bieten den Kunden ein optimiertes Design, eine neue Benutzerführung und zusätzliche Funktionen wie die Buchung und Kombination verschiedener Reisekategorien sowie eine verbesserte digitale Reisebegleitung.

Die Website wurde auch inhaltlich überarbeitet und bietet nun Filteroptionen für Angebote sowie eine übersichtlichere Kundenkontenverwaltung. Darüber hinaus gibt es eine gemeinsame Domain für internationale Kunden, die den Login und die Personalisierung erleichtert.

Diese Optimierungen folgen im Laufe des Jahres

Aktuell werden laut Bahn noch Optimierungen im Hinblick auf die UX bei Verbindungssuche und Sitzplatzreservierung vorgenommen. Erste Optimierungen sind bereits umgesetzt, wie z. B. die Umbenennung der Reisendentypen mit Altersspannen.

Weitere Anpassungen, basierend auf „den größten Wünschen“ der Bahn-Kunden, folgen. Dazu gehören u. a.

die Darstellung des gesamten Fahrtverlaufs in Web,

die BahnCard-Ermäßigung als Voreinstellung bei Login in Web,

die Kalender-Export-Funktion in Web und

die Anzeige der Wagenreihung in Web.

Der DB Navigator erhält ein Update

In Kürze entscheidet sich, basierend auf dem weiteren Verhalten des Systems und unter Berücksichtigung der betrieblichen Lage, wann die Bahn mit dem Ausrollen des Updates für den DB Navigator startet. Die Bereitstellung des App-Updates erfolgt gestaffelt und ist abhängig von den unterschiedlichen App Stores bzw. Betriebssystemen.

Gestartet wird zunächst mit dem Rollout für Android-Geräte. Nach und nach soll den Android-Usern das Update bereitgestellt. Sobald für alle Android-Nutzer das Update im Play Store verfügbar ist, startet der gestaffelte Hochlauf für iOS. Auch im App Store wird zunächst nur eine kleine Anzahl an iOS-Nutzern aktiv auf die Verfügbarkeit des Updates hingewiesen. Jedoch ist das Update für alle Nutzer direkt im App Store auffindbar und kann auch installiert werden.

Buchungsschluss im Next DB Navigator

Sobald das Update sowohl im Google Play Store als auch im App Store für alle Nutzer: zum Download bereitsteht, soll der Next DB Navigator aus den Stores entfernt und Buchungen über den Next DB Navigator werden nicht mehr möglich sein. Der Next DB Navigator kann dann vom Smartphone deinstalliert werden. Mit der Deinstallation des Next DB Navigators werden Kundendaten und Tickets nicht gelöscht. Sie stehen nach dem Update und der Anmeldung mit dem Kundenkonto im DB Navigator weiterhin zur Verfügung.

