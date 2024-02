Nio packt riesigen Akku für mehr Reichweite in die Elektroautos

Nio bietet den ET5 und andere Modelle mit zwei Akkus an, einmal mit 75 kWh und einmal mit 100 kWh. Ende 2023 legte man aber über 1.000 km mit einem neuen Akku zurück, der 150 kWh besitzt und die Testfahrt mit dem ET7 streamte man.

Nio: Großer Akku nur im Abo verfügbar

In China wird es diesen Akku bald als Option geben, denn der Nio ET5 und Nio ET5 Touring wurden mit der 150 kWh großen Option beim MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) entdeckt. Wie man hört, gibt es aber wohl nur die Miete.

Der 100 kWh große Akku liegt bei 21.000 Euro, diese Größe soll aber fast so viel wie ein Nio ET5 selbst kosten. Daher gibt es hier nur die Option im Abo, die es bei den anderen beiden Akkugrößen auch gibt. Nio rechnet wohl damit, dass das sowieso keiner kauft und das ab und zu eine Option an den Akkutauschstationen sein wird.

Interessant ist übrigens, dass der „semi-solid-state“-Akku von WeLion nur 20 kg schwerer als die Version mit 100 kWh ist. Die Reichweite liegt bei 1.055 km, aber das ist der CLTC-Wert in China, der ist noch schlechter als unser WLTP-Wert.

Mit dem großen Akku kommt man 540 km weit, hier ist also mit 700 bis 800 km zu rechnen, aber es fehlen echte Alltagswerte. Das klingt zwar zunächst viel, ist mit Blick auf die gewaltige Akkugröße aber eher bescheiden, ein Tesla Model 3 kommt mit 74 kWh zum Beispiel fast 630 km weit. Nio hat noch viel Luft bei der Effizienz.

Mal schauen, ob es der große Akku auch zu uns schafft, da man den Akku bei Nio aber tauschen kann, wäre diese Option für einen Urlaub sicher sehr interessant.

