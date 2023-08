Neue Elektroautos: Zeekr macht sich bereit für Europa-Offensive

Die chinesischen Hersteller laufen sich gerade warm, um den europäischen Markt mit Elektroautos zu dominieren, während einige hier noch darüber diskutieren, ob man nicht doch irgendwie am Verbrenner festhalten und diesen Trend komplett verschlafen kann. Eine Marke ist Zeekr, die aber definitiv nicht unerfahren ist.

Hinter Zeekr steckt Geely, die einige von euch von Polestar, Volvo, Smart und Co. kennen. Zeekr ist eine neue und eigene Marke und der Zeekr 001 ist das erste Elektroauto. In diesem Moment laufen die ersten Einheiten für Europa vom Band, so Zeekr, der Zeekr 001 soll also noch in diesem Jahr bei den ersten Kunden stehen.

Zeekr ordnet sich eher im gehobenen Segment ein, aber es sind auch Modelle für den Massenmarkt geplant, wie der Zeekr X als Alternative für den VW ID.3. Es ist quasi die neue „Tech-Marke“ von Geely und ich bin mir sicher, dass man damit die etablierten Automobilhersteller ärgern wird. Vor allem mit dem neuen Zeekr X.

Neue Klasse: BMW ist bereit für die Zukunft der Elektroautos Mercedes hat bereits eine vollwertige Elektro-Plattform für die Elektroautos und bei Audi hat man mehrere Plattformen, eine ganz neue (PPE) steht für 2024 an. BMW nutzt bisher aber noch eine […]4. August 2023 JETZT LESEN →

-->