Neue Förderung für Elektroautos ist im Gespräch
Es war durchaus gut und wichtig, dass die Förderung für Elektroautos beendet wurde, nur die Art und Weise war letztes Jahr eine Katastrophe. Seit dem ist die Nachfrage in Deutschland auch eher verhalten, was sich allerdings ändern soll.
Debatte um Förderung für Elektroautos
Die SPD hat daher diese Woche im Bundestag eine neue Förderung in den Ring geworfen, bei der man sich Frankreich als Vorbild anschauen könnte. Hier liegt der Fokus auf einkommensschwachen Gruppen und auch auf kleineren Elektroautos.
So bekommt man zum Beispiel für das Leasing bis zu 150 Euro im Monat, wenn man 15+ km zur Arbeit fahren muss, das Auto weniger als 47.000 Euro kostet und weniger als 2,5 Tonnen wiegt. Dieses Angebot wurde dort sehr gut angenommen.
Ich bin zwar kein Fan von solchen Förderungen und der Meinung, dass langsam die Rahmenbedingungen im Fokus stehen sollten (Laden vor allem), aber mit Blick auf die Lobbyarbeit der Autohersteller, rechne ich vor Ende 2024 mit einem Comeback.
Ladeinfrastruktur wäre viel wichtiger
Bleibt nur zu hoffen, dass der Fokus dann wirklich auf lokalen Anbieten und eher günstigen Elektroautos liegt, damit die Hersteller hier einen Anreiz haben, damit das ein paar Jahre später auch das Angebot auf dem Gebrauchtmarkt verbessert.
Doch so lange man eben nicht auch die ganze Infrastruktur optimiert, bringen auch ein paar Euro weniger für die Elektroautos nichts. Die Preise sind zwar ein Faktor, aber viel wichtiger wäre, dass jede bequem und günstig in Deutschland laden kann.
Sacht mal kapiert ihr es eigentlich nicht?
Der Verbraucher will keine E-Autos.
Sind viel zu teuer. Sehen beschissen aus. Fast nur SUVs. Die Software ist Schrott. Wenn ich nur diesen unsäglich nervenden Spurhalteassisten ansehe. Keine Lademöglichkeiten. Geht mal in die Wohngebiete der Städte. Da muss man froh sein überhaupt irgendwo einen Parkplatz zu finden. Das funktioniert einfach nicht. Kapiert es endlich.
Ideologie ist schön und gut. Die Praxis ist aber meist anders.
„E-Autos sind in der Wartung teurer“. So, so. Und wieso sollte ich den Akku tauschen, der mehrere hunderttausend km hält?
oh man immer wieder das ladesäulen problem, dabei gibt es eigendlich genug platz und anbindung dafür.
Fast jeder der ein Elektro auto fährt arbeitet . warum nicht die parkplätze an den arbeitsstellen ausrüsten. da haben fast alle mehr als 8 stunden zeit zu laden. Arbeitgeber fördern die stationen aufzubauen. die dicken kabel für hohe lasten liegen dort auch schon.
warum muss die ladestation immer vorm haus sein?
Der Haushalt hätte sehr wohl Geld dafür, wenn man einfach mal nicht unsere Kohle in der ganzen Welt verteilt, wie Fahrradwege in Peru, Windanlagen in Afrika, Waffen für die Ukraine und Subventionen nach Indien und China, die beiden zum Mond fliegen können. Es ist doch absurd. Der Bund nimmt mittlerweile über 1 BILLION Euro an Steuern ein!!! Wir haben kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabe Problem! Siehe eingestürzte Brücke in Dresden! Nicht einmal für Brücken in diesem Land haben wir kein Geld (mehr). Und da gibt es noch ein paar Tausend. Als ob wir hier in Afghanistan lebeny was die Infrastrukturen angeht. Hört doch auf den Politikern so ein Schwachsinn zu glauben, das wir kein Geld haben. Das Geld wäre easy day wenn man es nicht überall in der Welt verteilen würde. Schulen, Kindergärten, Schnelles Internet und somit mehr Möglichkeiten, daran haperts! Kein Geld…. tz….
Jawohl 1!!1! Uwe, for Bundeskanzlerin!111
Ihr mit euren Ladesäulen! Die Leute wollen keine E Autos, die man alle 300km laden muss, egal wie viele Ladesäulen im Lande gammeln. Zu teuer, extrem hohe Wertverluste, die sich in der Leasing oder in der Finanzierung widerspiegeln. Was ist mit den Akkus nach ein paar Jahren? Zu teuer zum tauschen, E Autos sind in der Wartung teurer, Hänger ziehen ist auch nix für die Teile, Kälte ist immernoch ein Thema was die Reichweite betrifft etc. etc.
Also mein eAuto schafft zumindest im Sommer 500km+ problemlos :) im winter, mal schauen. Kommt mit der Reichweite aber locker hin. 1x die Woche beim Supermarkt aufladen reicht. Daher braucht es noch mehr Säulen. Aufladen beim einkaufen ist der beste Anwendungsfall.
Hänger hast du in der Hose…. das heißt Anhänger!
Wieso sollen E-Autos in der Wartung denn teurer sein? Es gibt deutlich weniger bewegliche Teile und Flüssigkeiten und sowohl der Motor als auch der Akku macht locker das mit, was ein Verbrenner schafft.
Jede Inspektion (und das ist für mich Wartung) ist bei einem Elektroauto günstiger als bei einem Verbrenner. Wenn nicht, liegt es wohl an der Kreativität der Werkstatt.
Das französische Vorbild setzt auf jeden Fall an der richtigen Stelle an. Beim Leasing kommen da plötzlich einige interessante Angebote in Frage, die dann richtig günstig sind. Und zum Thema laden. Ich bin gerade in Italien unterwegs. Da ist Deutschland ein Traum, was das angeht. Aber beim jammern sind wir ja bekanntlich Weltmeister.
Ach, braucht VW wieder Subventionen um dann doch Personal ab zu bauen?
Aber die AKtionäre bekommen natürlich ihre Milliarden. Letztes Jahr die 23 MIlliarden Gewinn waren wohl nicht genug.
Für eine erneute Förderung ist eh kein Geld da. Außerdem stecken sich die Hersteller das Geld nur wieder ein.
Sollen das Geld lieber in die Infrastruktur stecken, ladesäulen überall wo die Autos lange herumstehen (öffentliches laden, beim Arbeitgeber, Supermarkt, Fitnesstudio, etc)
Genau mein Humor:
Wenn man das Beispiel ais Frankreich nimmt, bekommt man für ein Auto unter 47000 ganze 6000 Prämie. Sind also immer noch 41000 für ein neues Auto, das sich „einkommensschwache Gruppen“ kaufen sollen. Finde den Fehler.
Am Ende werden die Preise wieder steigen um genau die Förderung, weil bekommt man ja eh zurück.
Das traurige ist, dass einkommensschwache Gruppen sich tatsächlich oft lieber ein 40.000€ Auto leasen anstatt einen guten gebrauchten zu kaufen.
Finanziell macht das oft wenig Sinn, aber die Förderung würde schon die richtige Zielgruppe ansprechen.
Den Hinweis auf die Ladeinfrastruktur ist gut und wichtig. Wobei ich im Moment das Problem weniger in der Anzahl der Schnelllademöglichkeiten sehe sondern in den absurd hohen Preisen und den vielen Ladekarten, die das Ganze unnötig kompliziert machen.
Ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie hier schnellstmöglich Verbesserungen erwirken.
Aha…….und wo kommt die Kohle dafür her? Ich dachte Deutschland ist broke und hat kein Geld mehr für Bildung, Infrastruktur und Verteidigung.
Auch wenn die Automobilindustrie eine wichtig (wenn nicht auch die wichtigste) Industrie hier in diesem Land ist aber es kann einfach nicht angehen, dass Gewinne eingesteckt werden und Investitionen von der Allgemeinheit aka dem Steuerzahler getätigt werden sollen.
Ich wünsche mir so sehr, dass wenn! diese Förderung kommt, alle ihr Geld trotzdem weiter zu den Franzosen, Italiener, Amis, Koreaner, Japaner oder Chinesen tragen.
Ja, fand es auch voll doof, dass ich mit meinen Steuern die Sprit- und Energiepreisbremse zahlen durfte. Wird Zeit, dass die Menschen selbst dafür aufkommen, wenn sie was kaufen möchten.
Korrekt. Der Haushalt gibt das gar nicht her. Vorher müsste die schuldenbremse weg, dann ist aber auch diese Regierung am Ende.