Neue Förderung für Elektroautos ist im Gespräch

Es war durchaus gut und wichtig, dass die Förderung für Elektroautos beendet wurde, nur die Art und Weise war letztes Jahr eine Katastrophe. Seit dem ist die Nachfrage in Deutschland auch eher verhalten, was sich allerdings ändern soll.

Debatte um Förderung für Elektroautos

Die SPD hat daher diese Woche im Bundestag eine neue Förderung in den Ring geworfen, bei der man sich Frankreich als Vorbild anschauen könnte. Hier liegt der Fokus auf einkommensschwachen Gruppen und auch auf kleineren Elektroautos.

So bekommt man zum Beispiel für das Leasing bis zu 150 Euro im Monat, wenn man 15+ km zur Arbeit fahren muss, das Auto weniger als 47.000 Euro kostet und weniger als 2,5 Tonnen wiegt. Dieses Angebot wurde dort sehr gut angenommen.

Ich bin zwar kein Fan von solchen Förderungen und der Meinung, dass langsam die Rahmenbedingungen im Fokus stehen sollten (Laden vor allem), aber mit Blick auf die Lobbyarbeit der Autohersteller, rechne ich vor Ende 2024 mit einem Comeback.

Ladeinfrastruktur wäre viel wichtiger

Bleibt nur zu hoffen, dass der Fokus dann wirklich auf lokalen Anbieten und eher günstigen Elektroautos liegt, damit die Hersteller hier einen Anreiz haben, damit das ein paar Jahre später auch das Angebot auf dem Gebrauchtmarkt verbessert.

Doch so lange man eben nicht auch die ganze Infrastruktur optimiert, bringen auch ein paar Euro weniger für die Elektroautos nichts. Die Preise sind zwar ein Faktor, aber viel wichtiger wäre, dass jede bequem und günstig in Deutschland laden kann.