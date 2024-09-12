Kippt Opel doch noch das Verbrenner-Aus?

Opel gab schon recht früh bekannt, dass man ab 2028 eine rein elektrische Marke sein möchte. Die Stellantis-Marke gehört damit zu den ersten Volumenmarken, die so ein Ziel verfolgt. Doch mittlerweile rudern einige Hersteller wieder etwas zurück.

Opel: Keine klare Aussage zum Verbrenner

Wie sieht es bei Opel aus? Das wollte die Automobilwoche jetzt von Florian Huettl wissen, aber der Chef von Opel gab keine klare Antwort. Opel glaubt weiterhin an die Zukunft mit Elektroautos und man setzt noch auf einen Mix aus Antriebsarten.

In diesem Jahr wird man die erste Marke sein, die alle Modelle auch rein elektrisch verkauft, das kennen wir alles schon. Auf die Frage, ob Opel aber auch nach 2028 noch Verbrenner anbieten wird, gab der Opel-Chef hier leider keine klare Antwort.

Man sei bei Opel jetzt „auf das vorbereitet, was in den nächsten Jahren passieren könnte“. Eine konkrete Antwort gab es nicht, obwohl zweimal direkt gefragt wurde. Womöglich wird diese Entscheidung aber aktuell noch intern bei Opel diskutiert.