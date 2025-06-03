Radikal anders: Das ist der neue Nissan Leaf

Nissan beendete die Produktion des Leaf vor etwas mehr als einem Jahr, doch die Elektro-Ikone hat eine Zukunft, auch wenn diese nicht mehr viel mit dem Original, welches übrigens schon 2010 auf den Markt kam, zu tun hat. Der neue Leaf ist ein radikal anderes Auto, die Marke folgt dabei dem aktuellen Trend, es ist ein SUV.

Die Ankündigung des ganz neuen Nissan Leaf steht noch diesen Monat an und als kleine Preview hat Nissan jetzt die „LEAF Insights“ gestartet, eine kleine Videoreihe, in der man nach und nach Details nennt. Den Anfang macht das Design, welches uns das Elektroauto auch auf einem neuen Bild zeigt (siehe oben, Beitragsbild).

Der Nissan Leaf macht den Anfang einer kleinen Elektro-Offensive von Nissan und man gibt an, dass man aus weltweit über 700.000 verkauften Einheiten viel gelernt hat. Ich bin auf die finalen Details und den Preis gespannt, denn die alte Version war zum Ende nicht mehr attraktiv. Die neue Version soll also ein Comeback einleiten.