Neue Pixel-Smartphones: Google veröffentlicht Reparaturhandbücher
In den letzten Jahren haben sich einige Unternehmen verstärkt mit der Frage beschäftigt, wie ihre Geräte umweltfreundlich repariert werden können. So haben die Nutzer der Geräte auch noch Jahre nach dem Kauf die Möglichkeit auf verschiedene Ersatzteile wie Akku, Display etc. zuzugreifen. Auch das US-amerikanische Technologieunternehmen Google hat hier nachgezogen und stellt jetzt für die neue Pixel-Generation neue Reparaturanleitungen zur Verfügung.
Ab sofort sind die Reparaturanleitungen für Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold abrufbar und geben einen umfassenden Einblick in das Innenleben der Geräte.
Ab wann Ersatzteile verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass Google wie in der Vergangenheit wieder mit iFixit zusammenarbeiten wird, die bereits in der Vergangenheit Ersatzteile für verschiedene Pixel-Geräte angeboten haben.
Wenn man auf Pixel 9(x) klickt, bekommt man immer das Manual vom 8er :D
Wenn ich mir überlege, dass die Telefon-Systemanlage von Eltern hier ü 30 Jahre alt ist 🙈🤡