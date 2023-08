Das sind die neuen Preise für PlayStation Plus

Sony hat diese Woche die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für September 2023 genannt (Saints Row, Black Desert – Traveler Edition, Generation Zero) und so ganz nebenbei gibt es da am Ende noch den Hinweis, dass das Abo bald teurer wird.

Ab dem 6. September bekommen wir neue Preise für die 12-Monats-Abos und in allen drei Stufen (Essential, Extra, Premium) steigt der Preis an. Damit haben viele nach dem Preisanstieg des Xbox Game Pass gerechnet und Sony zeit da eben mit.

PlayStation Plus Essential 12-Monats-Abo: 71,99 Euro

71,99 Euro PlayStation Plus Extra 12-Monats-Abo: 125,99 Euro

125,99 Euro PlayStation Plus Premium 12-Monats-Abo: 151,99 Euro

Für aktuelle Abo-Nutzer ändert sich bis zu nächsten Jahresabrechnung nichts, die Preise werden erst nach dem 6. November erhöht. Es sei denn, ihr ändert euer Abo vorher. Also, wird vielleicht nochmal schnell Zeit für ein Jahresabo zum alten Preis.

PlayStation 5: Das neue Spider-Man 2 benötigt viel Speicherplatz Derzeit sind alle Augen auf die Xbox und Starfield gerichtet, doch Sony macht sich im Hintergrund auch schon bereit für den großen PlayStation-Blockbuster. Spider-Man 2 steht an und wird vermutlich […]30. August 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->