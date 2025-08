Neue Serien und Filme: Das kommt bei Disney+ im August 2024

Disney hat die Streaming-Highlights für Juli 2024 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo (startet bei 5,99 Euro pro Monat oder eben 89,90 Euro pro Jahr).

Es ist wie immer ein sehr ruhiger Monat bei Disney+, aber es starten zwei für uns relevante Serien mit The Bear und Only Murders in the Building, also gar kein so schlechter Monat. Eine Übersicht aller Highlights gibt es wie immer unten.

Highlights für Disney+

FX’s „The Bear: King of the Kitchen“ – Staffel 3 – Ab 14. August exklusiv auf Disney+

„Only Murders in the Building“ – Staffel 4 – Ab 27. August exklusiv auf Disney+

„Planet der Affen: New Kingdom“ – Ab 2. August exklusiv auf Disney+ streamen

„Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi“ – Staffel 2 – Batch 1, ab 14. August auf Disney+

„OceanXplorers – Geheimnisse der Ozeane“ – Ab 19. August exklusiv auf Disney+

Weitere Neustarts für Disney+

2. August

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi: Shorts – Staffel 2 (Star Wars)

4. August

Mission: Yozakura Family – Neue Folgen der 1. Staffel (Star) (OV/UT)

7. August

The Zone: Survival Mission – Staffel 3 (Star) (OV/UT)

8. August

Are You Sure?! – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

14. August

Abbott Elementary – Neue Folgen der 3. Staffel (Star)

The Tyrant – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

21. August

Selenkay – Staffel 1 (Disney) (OV/UT)

23. August

The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat (Star) (OV/UT)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

14. August

Hell Below – Krieg unter Wasser – Staffel 1-3 (National Geographic)

21. August

Marvel Superhelden Abenteuer – Staffel 2-4 (Marvel)

28. August

Unser Zuhause in der Wildnis – Staffel 1 (National Geographic)

