Marvel Studios: Avengers 5 „Doomsday“ bringt die große Überraschung mit

Die Marvel Studios haben im Rahmen der Comic-Con wie erwartet über die Zukunft der Avengers-Filme gesprochen, denn man musste den Plan mit Kang ändern. Und man hat das Gerücht bestätigt, dass Anthony und Joe Russo wieder mit dabei sind.

Marvel: Dr. Doom wird der neue Bösewicht

Die „Russo Brothers“ sind für Infinity War und Endgame verantwortlich, diese zwei Avengers-Filme sind bis heute die erfolgreichsten Marvel-Filme. Avengers 5 soll wie geplant 2026 und Avengers 6 soll 2027 kommen, beide wurden schon verschoben.

Der Titel von Avengers 6 bleibt übrigens, denn „Secret Wars“ wird das große Finale der aktuellen Saga sein. Doch der Titel von Avengers 5 ändert sich in „Doomsday“ und „The Kang Dynasty“ ist Geschichte. Dr. Doom wird also der neue Bösewicht.

Marvel: Robert Downey Jr. ist offiziell zurück

Das hat sich schon angedeutet, doch die Enthüllung war eine große Überraschung, denn Robert Downey Jr. wird Dr. Doom spielen. Robert Downey Jr. hat angedeutet, dass er für ein Marvel-Comeback offen wäre, aber ich habe mit Iron Man gerechnet.

Kevin Feige hat übrigens auch verraten, dass The Fantastic Four ebenfalls in beiden Avengers-Filmen mitspielen werden und es wurde noch ein anderes Gerücht auf der Messe bestätigt, denn Harrison Ford steigt offiziell als Red Hulk in das MCU ein.

Presenting Victor Von Doom. Robert Downey Jr. stars in Marvel Studios’ Avengers: Doomsday, in theaters May 2026. #SDCC pic.twitter.com/P34bBScrGm — Marvel Entertainment (@Marvel) July 28, 2024

