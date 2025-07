Neue Xbox: Microsoft überrascht mit einer Revision

Microsoft hat vor einiger Zeit eine Reihe neuer Xbox-Konsolen vorgestellt, die allerdings als „Modellpflege“ bezeichnet werden können. So gibt es die Xbox Series X ohne Laufwerk und die Xbox Series S in der neuen Farbe Weiß sowie eine Xbox Series X mit 2 TB Speicher als exklusive „Galaxy Black Special Edition“.

Ging man bisher davon aus, dass sich an der Hardware nichts geändert hat, wartet Microsoft nun mit einigen Überraschungen auf.

Alles beim Alten und doch vieles neu

Der YouTuber Austin Evans hat sich die Konsolen genauer angesehen und einige Änderungen gegenüber der ursprünglichen Version der Xbox Serie X entdeckt: So wird der verbaute SoC-Chip jetzt in einem 6 nm-Fertigungsprozess hergestellt, was eine geringere Wärmeableitung bei gleichbleibender Leistung zur Folge hat.

Auch um den Lärmpegel des Lüfters muss man sich keine Sorgen machen: Die neuen Xbox-Konsolen sind genauso laut (beziehungsweise leise) wie früher. Außerdem arbeitet das System energiesparender.

Alles in allem eine konsequente Weiterentwicklung, die im Lebenszyklus einer Konsole durchaus Sinn macht und auch von anderen Herstellern wie Sony und Nintendo durchgeführt wird. Das überarbeitete Xbox-Lineup wird ab dem 29. Oktober im Handel angeboten.

