Die „neuen“ Xbox-Versionen starten im Oktober

Microsoft schickt im Oktober ein überarbeitetes Xbox-Lineup ins Rennen und bringt die Xbox Series X auch ohne Laufwerk und dafür in Weiß auf den Markt. Ab dem 29. Oktober geht es los und für 1 TB Speicher zahlt man eine UVP von 499,99 Euro.

Die neue Xbox Series X „2 TB Galaxy Black Special Edition“ kostet 649,99 Euro und die Xbox Series S mit 1 TB Speicher gibt es dann ebenfalls in Weiß, hier zahlt man 349,99 Euro. Microsoft hat die Hardware unter der Haube aber nicht verändert.

Wir bekommen also drei neue Versionen der Xbox, aber keine neue Xbox. Das 2023 aufgetauchte Mid-Gen-Upgrade mit einem neuen Design und Controller wurde wohl einkassiert, womit es gegen die PS5 und PS5 Pro alles andere als leicht wird.

Kauft die neuen Xbox-Versionen nicht

Wer aber dennoch zur Xbox greifen möchte, der kann die neuen Versionen jetzt bei Microsoft vorbestellen, ich würde eher davon abraten. Und das nicht, weil die Xbox-Spiele jetzt auf der PS5 landen, sondern weil das bereits die Black Friday-Zeit ist.

Letztes Jahr gab es echt gute Deals und ich würde im Jahr 2024 keine UVP mehr für die alte Xbox-Hardware zahlen. Die Xbox Series X mit Laufwerk gibt es sogar jetzt im Moment schon günstiger. Ich glaube auch nicht, dass da viele zuschlagen werden, das sind Versionen, die Microsoft ab 2025 mit Angeboten pushen muss.

