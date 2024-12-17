Neuer Amazon-Film: Im Kino ein Flop, bei Prime Video ein großer Hit

Amazon hoffte wohl mit Red One auf einen lukrativen Weihnachtsfilm, aber dieser konnte die Ausgaben nicht einspielen. Die Zugkraft von Dwayne Johnson lässt so langsam aber sicher nach, daher entschied sich Amazon für einen anderen Weg.

Letzte Woche landete Red One direkt bei Amazon Prime Video im Abo und das war genau die richtige Entscheidung, denn dort blüht der Film auf. Red One ist das meist geschaute Filmdebüt bei Amazon Prime Video mit über 50 Millionen Views.

Das erste Wochenende lief also hervorragend für den neuen Film der Amazon MGM Studios, wobei die Kinoaufführungen immer weniger werden und jetzt wohl kaum noch jemand ein Kinoticket kaufen wird. Der Fokus liegt auf Amazon Prime Video.

Was mich interessieren würde, was Amazon jedoch leider nicht mitteilt, was für das Unternehmen aber auch eine wichtige Frage sein dürfte: Wie viele haben Amazon Prime dafür gebucht? Solche Filme sollen auch neue Nutzer zu Abos anlocken.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.