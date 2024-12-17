Unterhaltung

Neuer Amazon-Film: Im Kino ein Flop, bei Prime Video ein großer Hit

Amazon hoffte wohl mit Red One auf einen lukrativen Weihnachtsfilm, aber dieser konnte die Ausgaben nicht einspielen. Die Zugkraft von Dwayne Johnson lässt so langsam aber sicher nach, daher entschied sich Amazon für einen anderen Weg.

Letzte Woche landete Red One direkt bei Amazon Prime Video im Abo und das war genau die richtige Entscheidung, denn dort blüht der Film auf. Red One ist das meist geschaute Filmdebüt bei Amazon Prime Video mit über 50 Millionen Views.

Das erste Wochenende lief also hervorragend für den neuen Film der Amazon MGM Studios, wobei die Kinoaufführungen immer weniger werden und jetzt wohl kaum noch jemand ein Kinoticket kaufen wird. Der Fokus liegt auf Amazon Prime Video.

Was mich interessieren würde, was Amazon jedoch leider nicht mitteilt, was für das Unternehmen aber auch eine wichtige Frage sein dürfte: Wie viele haben Amazon Prime dafür gebucht? Solche Filme sollen auch neue Nutzer zu Abos anlocken.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

  1. Thomas Höllriegl 🏅
    sagt am

    Warum man überhaupt noch ins Kino geht, seit es Videoplattformen gibt, weiß ich nicht, kann ich auch nicht nachvollziehen. Zuhause ist es um so vieles gemütlicher. Keine störenden Idioten, die ihre Chips mampfen und keine plötzlich losheulenden Kinder, die man unbedingt mitschleppen musste. Wenn ich auf die Toilette muss, drücke ich stopp, wenn ich einen Satz nicht verstanden habe, gehe ich 10 Sekunden zurück und wenn eine Action-Szene besonders genial ist, schaue ich sie mir so oft an, wie ich will. Kein hinfahren, kein anstehen, kein warten, Start und Ende wann ich es will. Und um den Preis einer Kinokarte, kann ich schon wieder ein Monat lang das Abo bezahlen.

    1. FaceOfIngo 🌀
      sagt am zu Thomas Höllriegl ⇡

      Danke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. 👍

      Wir persönlich waren bestimmt schon über 10 Jahre nicht mehr im Kino, dieses Jahr wurden wir von Bekannten „genötigt“ mitzukommen, muss echt nicht mehr sein…

  2. Sebastian 👋
    sagt am

    Diesen Film hätte ich mir im Kino kommende Woche angeschaut, aber Amazon ist mir zuvor gekommen. Sehr passend, weil wir auch amazon Prime haben. Mir war nicht bekannt, dass das eine amazon Produktion war. Ich denke allg. haben es Weihnachtsfilme für Erwachsene schwer, Leute ins Kino zu locken. Im Prinzip hat man es satt, jährlich sich irgendwelche Weihnachtsfilme anzuschauen, die immer um dasselbe gehen. Bei Kinder- (Animations)-Filme mag das wieder eine andere Geschichte zu sein.

