LOL geht 2025 weiter: „Last One Laughing“ bei Amazon Prime Video

Amazon hat sich dieses Mal sehr viel Zeit gelassen, bis man eine weitere Staffel von Last One Laughing bestätigt hat, denn 2023 wurde zusammen mit der vierten LOL-Staffel direkt die fünfte LOL-Staffel bestätigt. In diesem Jahr blieb es aber ruhig.

Und auch das LOL-Special an Halloween kam und ging und Amazon hielt sich mit den Details zur sechsten Staffel bei Prime Video zurück. Jetzt hat man verraten, dass es „im Frühjahr 2025“ weitergeht, weitere Details haben wir aber noch nicht.

Es gibt also weder ein Datum noch den Cast von Staffel 6, aber Amazon betont weiterhin, dass Last One Laughing „das meistgestreamte deutsche Prime Video Format aller Zeiten“ ist und bleibt. Es war also schon klar, dass es 2025 weitergeht.

Amazon Prime kostet 89,90 €/Jahr und bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Amazon Prime Video (wie auch die LOL-Staffeln). Der Service kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft bei Amazon 30 Tage getestet werden.

2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sebastian 👋
    sagt am

    Gut. Diese „Serie“ brauche ich jetzt nicht, aber ist ganz nett anzuschauen und gut, um abzuschalten. Die Gäste müssen eben zusammen passen, sonst macht eine Staffel wenig Spaß.

    Antworten
  2. max 🔱
    sagt am

    Ich hoffe diesesmal kommen wieder richtige Comedians und nicht Promis die nichts mit Comedy zu tun haben.

    Antworten

