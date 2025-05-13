Mobilität

Neuer Audi e-tron GT: Das „attraktive“ Elektroauto

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Entering The Premium Class: Audi E Tron Gt Quattro Combines Emot
At the front of the Audi e-tron GT quattro, a black mask accentuates the invert…

Audi erweitert das Lineup des e-tron GT mit einer neuen Basisversion, die mit 430 kW (585 PS, nur bei Launch Control) daher kommt. Das Elektroauto beschleunigt damit in 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Und die Reichweite liegt hier bei 622 km.

Bei Audi spricht man von einem „attraktiven Einstieg in die Spitzenklasse“, wobei dieser gar nicht so attraktiv ist, denn es bleibt sechsstellig. Los geht es ab sofort bei 108.900 Euro. Und wer den Konfigurator kennt, der weiß, das ist nicht Schluss.

Die neue Version nennt sich einfach nur „Audi e-tron GT quattro“ und der 105 kWh (netto 97 kWh) große Akku kann mit bis zu 320 kW geladen werden. Laut Audi kann man bei Interesse ab sofort bestellen, der Konfigurator sollte schon online sein.

Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen stellt sich bei der Entwicklung neu auf

Die Volkswagen Group hat ab dem 1. Juli 2025 einen neuen Chef für Forschung und Entwicklung im Konzern, denn Dr.…

13. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    muss sagen dass ich den E-tron GT alleine vom Äußeren viel attraktiver finde. war beim Mission- E auch geflasht und fand den sehr sexy aber der Taycan sieht ziemlich kacke aus. aber der Audi Etron GT hat was. (nur leider keinen V8)

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2
in News
Sonderpreis Baumarkt führt digitale Kassenbelege ein
in Handel
Skoda: Neues Elektroauto soll „zurück zu den Wurzeln“ kehren
in Mobilität
Apple Tv Siri Remote Header
Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin
in News
HBO Max in Deutschland: Start-Zeitpunkt und Telekom als Partner
in News
Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland
in Dienste
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um zehn Standorte
in Mobilität
Opel Corsa Elektric Elektro Auto Kfz Pkw
ADAC-Analyse zeigt deutlichen Preisanstieg bei Kleinwagen
in Mobilität
Telekom präsentiert T Phone 3 und T Tablet 2 mit integriertem KI-Assistenten
in Smartphones
Pebble Time 2 vorgestellt – Details zu Technik, Design und Preis
in Wearables