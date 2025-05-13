Neuer Audi e-tron GT: Das „attraktive“ Elektroauto

Audi erweitert das Lineup des e-tron GT mit einer neuen Basisversion, die mit 430 kW (585 PS, nur bei Launch Control) daher kommt. Das Elektroauto beschleunigt damit in 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Und die Reichweite liegt hier bei 622 km.

Bei Audi spricht man von einem „attraktiven Einstieg in die Spitzenklasse“, wobei dieser gar nicht so attraktiv ist, denn es bleibt sechsstellig. Los geht es ab sofort bei 108.900 Euro. Und wer den Konfigurator kennt, der weiß, das ist nicht Schluss.

Die neue Version nennt sich einfach nur „Audi e-tron GT quattro“ und der 105 kWh (netto 97 kWh) große Akku kann mit bis zu 320 kW geladen werden. Laut Audi kann man bei Interesse ab sofort bestellen, der Konfigurator sollte schon online sein.