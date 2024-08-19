Neuer Barbie-Film soll einen anderen Weg gehen

Der Barbie-Film gehört zu den erfolgreichsten Filmen der letzten Jahre und wir wissen schon, dass Mattel diese Marke ausbauen möchte. Aber nicht nur als große Realverfilmung, es gibt wohl auch Gespräche über einen animierten Barbie-Film.

Dieser soll von Illumination realisiert werden, die man von den Minions oder eben Super Mario Bros. kennt und angeblich möchte Mattel auch in diesem Bereich ein Franchise aufbauen. Barbie-Fans bekommen also bald die volle Ladung geboten.

Bei Nintendo ging dieser Schritt voll auf und daher kommt ein zweiter Film rund um Super Mario in etwa zwei Jahren, ob Barbie aber ebenfalls als animierte Version auf der großen Leinwand funktioniert und mehrere Filme entstehen, das wird sich dann zeigen. Vielleicht war die letzte Realverfilmung auch einfach nur ein Glückstreffer.