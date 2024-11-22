Tesla Model 3: Nachträglich mehr Leistung kaufen

Tesla war eines der ersten Unternehmen, die schon vor Jahren einen „Acceleration Boost“ einführen, bei dem man sich nachträglich mehr Leistung kaufen konnte. So konnte man sogar schon 2020 beim Tesla Model Y etwas mehr Power erwerben.

Dieser Schritt scheint für das aktuelle Tesla Model 3 in der Long Range-Version ebenfalls vorgesehen zu sein, jedenfalls kann man sich für etwas weniger als 3.000 Euro (umgerechnet) in Australien eine etwas bessere 0-100 km/h-Zeit kaufen.

Statt 4,4 Sekunden schafft es das Tesla Model 3 LR mit Dual-Motor danach in 3,8 Sekunden. Damit rückt es sehr nah an das Tesla Model 3 Performance, welches nur 3,1 Sekunden benötigt. Es ist aber unklar, ob die Option nach Deutschland kommt.