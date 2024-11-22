Mobilität

Tesla Model 3: Nachträglich mehr Leistung kaufen

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Tesla Model 3 2023 Detail Header

Tesla war eines der ersten Unternehmen, die schon vor Jahren einen „Acceleration Boost“ einführen, bei dem man sich nachträglich mehr Leistung kaufen konnte. So konnte man sogar schon 2020 beim Tesla Model Y etwas mehr Power erwerben.

Dieser Schritt scheint für das aktuelle Tesla Model 3 in der Long Range-Version ebenfalls vorgesehen zu sein, jedenfalls kann man sich für etwas weniger als 3.000 Euro (umgerechnet) in Australien eine etwas bessere 0-100 km/h-Zeit kaufen.

Statt 4,4 Sekunden schafft es das Tesla Model 3 LR mit Dual-Motor danach in 3,8 Sekunden. Damit rückt es sehr nah an das Tesla Model 3 Performance, welches nur 3,1 Sekunden benötigt. Es ist aber unklar, ob die Option nach Deutschland kommt.

Vw Golf R Volkswagen Header

Volkswagen kündigt „eine neue Ära“ für VW an

Volkswagen ist in diesem Jahr in eine Krise gerutscht und hat erkannt, dass man mehr Elektroautos verkaufen muss, wenn man…

22. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Thomas Werner 👋
    sagt am

    Das hat mein Model 3 auch und die Karre ist von März 2021.

    Antworten
  2. ChrisH ☀️
    sagt am

    Das wird in Europa so nicht kommen, da rechtlich mit den aktuellen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar. Hintergrund ist, dass die Betriebserlaubnis mit der Leitung gekoppelt ist und diese würde nach der Leistungserhöhung erlöschen. Das ganze würde nur gehen, wenn man sich die höhere Leistung vom technischen Dienst, wie z.B. TÜV, abnehmen lässt und von der Behörde neue Fahrzeugpapiere bekommt.

    Antworten
  3. Tino Köhler ☀️
    sagt am

    Warum wusste ich vorher schon das ihr wieder daraus etwas falsches macht! 3000 Australische Dollar sind aktuell 1870€, also wie vorher auch!

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Tesla Model 3: Nachträglich mehr Leistung kaufen
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen