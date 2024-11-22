Tesla Model 3: Nachträglich mehr Leistung kaufen
Tesla war eines der ersten Unternehmen, die schon vor Jahren einen „Acceleration Boost“ einführen, bei dem man sich nachträglich mehr Leistung kaufen konnte. So konnte man sogar schon 2020 beim Tesla Model Y etwas mehr Power erwerben.
Dieser Schritt scheint für das aktuelle Tesla Model 3 in der Long Range-Version ebenfalls vorgesehen zu sein, jedenfalls kann man sich für etwas weniger als 3.000 Euro (umgerechnet) in Australien eine etwas bessere 0-100 km/h-Zeit kaufen.
Statt 4,4 Sekunden schafft es das Tesla Model 3 LR mit Dual-Motor danach in 3,8 Sekunden. Damit rückt es sehr nah an das Tesla Model 3 Performance, welches nur 3,1 Sekunden benötigt. Es ist aber unklar, ob die Option nach Deutschland kommt.
Das hat mein Model 3 auch und die Karre ist von März 2021.
Das wird in Europa so nicht kommen, da rechtlich mit den aktuellen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar. Hintergrund ist, dass die Betriebserlaubnis mit der Leitung gekoppelt ist und diese würde nach der Leistungserhöhung erlöschen. Das ganze würde nur gehen, wenn man sich die höhere Leistung vom technischen Dienst, wie z.B. TÜV, abnehmen lässt und von der Behörde neue Fahrzeugpapiere bekommt.
Warum wusste ich vorher schon das ihr wieder daraus etwas falsches macht! 3000 Australische Dollar sind aktuell 1870€, also wie vorher auch!