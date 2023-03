Neuer Horror-Shooter ist da: Resident Evil 4 startet heute als Remake

Capcom schickt ein weiteres Remake der RE-Reihe ins Rennen, ab heute steht Resident Evil 4 für die Konsolen und den PC zur Verfügung. Mich erreichte vor ein paar Tagen eine Review-Kopie und ich habe schon ein paar Stunden reingeschaut.

Es ist tatsächlich mein erster Durchlauf mit Resident Evil 4, macht bisher aber einen wirklich sehr guten Eindruck. Ähnlich wie bei Dead Space freue ich mich auf den ersten Durchlauf eines Klassikers mit aktueller Grafik, den ich damals verpasst habe.

Ihr könnt Resident Evil 4 ab heute kaufen, entweder direkt bei Amazon oder einem Shop eurer Wahl, alternativ gibt es das Spiel natürlich auch digital in den Stores und bei Steam. Und zum Launch gab es noch eine Ankündigung: The Mercenaries Mode kommt am 7. April als kostenloses DLC. Mehr Details gibt es bei Capcom.

