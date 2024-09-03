Neuer Kia EV6 kommt: Erster Preis aus Europa ist da

Kia folgte mit etwas Verspätung dem Beispiel von Hyundai und zeigte nach dem neuen Ioniq 5 den neuen EV6 mit mehr Reichweite. Bisher jedoch nur in Südkorea und ohne finale Details. Heute gibt es endlich ein kleines Update für uns in Europa.

Bei Kia Deutschland schweigt man zwar weiterhin dazu, aber in UK hat man den neuen Kia EV6 jetzt ebenfalls offiziell angekündigt. Es gibt einen größeren Akku mit 84 kWh, der für eine Reichweite von bis zu 580 km (bisher waren es 528 km) sorgt.

Es gibt drei Versionen, den Kia EV6 Air mit einem Elektromotor und ca. 228 PS und den Kia EV6 GT-Line und Kia EV6 GT-Line S mit ca. 324 PS, die sich dann jedoch auf zwei Elektromotoren verteilen. Ein neuer EV6 GT folgt laut Kia aber erst Anfang 2025. Warum? Es deutet sich an, dass man diesen etwas stärker überarbeiten wird.

Der neue Kia EV6 startet in UK bei ca. 54.000 Euro, für die beste Version muss man dann ca. 10.000 Euro mehr bezahlen, natürlich immer umgerechnet. Das sind keine finalen Euro-Preise für uns, aber es ist eine große Richtung, was euch hier erwartet.

Die Bestellbücher für den neuen Kia EV6 sind bereits geöffnet und er wird noch im dritten Quartal ausgeliefert. Details zu Deutschland fehlen wie gesagt noch, doch sobald wir diese bekommen (ich rechne in Q3 damit) reichen wir diese direkt nach.

Ich weiß noch nicht, wie mir das Facelift gefällt, technisch ist es natürlich gut, dass sich etwas tut und wir auch das neue ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) im EV6 bekommen, aber die Optik hat mir bisher durchaus zugesagt. Auf den Bildern finde ich die neue Front nicht schlecht, aber das muss man mal „in echt“ sehen.