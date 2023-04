Neuer MGM-Channel: Mehr Serien und Videos bei Amazon Prime Video

Kunden von Amazon Prime Video können ab morgen einen neuen Channel buchen, der das Angebot von MGM+ nach Deutschland bringt. Dieser Dienst ging Anfang 2023 in den USA an den Start und kommt heute als MGM+ International zu uns.

Die Besonderheit ist, dass neben den Inhalten von MGM+ noch die Inhalte von Lionsgate+ mit im Paket dabei sind. Das sollte mal ein eigener Streamingdienst für Deutschland werden, allerdings ist dieser Dienst schon Ende 2022 gescheitert.

MGM und Lionsgate für 4 Euro im Monat

Ab heute wird man für 3,99 Euro pro Monat also MGM+ International buchen und neue Inhalte genießen können. Solltet ihr Lionsgate+ als Channel gebucht haben, dann wird dieser jetzt automatisch umgestellt (ihr könnt aber natürlich kündigen).

Schaut also bei Interesse auf der Webseite von Amazon Prime Video vorbei und sucht euch den passenden Channel aus, laut Amazon startet MGM+ International am 7. April, also morgen. MGM ist übrigens ein Teil von Amazon, man wird die Inhalte also nicht einfach so in Prime Video packen, sondern für eine Zusatzgebühr anbieten.

