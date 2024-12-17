Neuer Škoda Enyaq: Frisches Design und optimierte Reichweite

Škoda gibt einen ersten offiziellen Ausblick auf das neue Design des Enyaq und des Enyaq Coupé, die nun mit Merkmalen der Designsprache Modern „Solid“ ausgestattet sind.

Zu den auffälligsten Neuerungen gehört die neu gestaltete Frontpartie, die den traditionellen Škoda-Kühlergrill durch das beleuchtete Tech-Deck Face ersetzt. Auch die zweigeteilten Frontscheinwerfer und die neuen Stoßfänger sind an Bord. Akzente in „Unique Dark Chrome“ und die exklusive Karosseriefarbe Olibo Green sollen optische Highlights setzen.

Der Škoda Enyaq ist nach wie vor eines der meistverkauften Elektroautos in Europa und mit der neuen Generation will die Marke diese Erfolgsgeschichte fortsetzen.

Die aerodynamischen Verbesserungen, die sich in den Scheinwerfern und der Fahrzeugform widerspiegeln, tragen laut Škoda nicht nur zur optischen Anpassung bei, sondern verbessern auch die Reichweite des Fahrzeugs durch eine optimierte Aerodynamik. Erreicht wurde dies durch eine neu gestaltete Frontpartie, die den Luftstrom um das Fahrzeug optimiert.